MCA verhuist naar nieuw Lineaircenter in Twello

MCA Linear Motion Robotics is verhuisd. Het bedrijf, dat de afgelopen jaren lineairtechniek ging combineren met aandrijftechniek, besturingstechniek en het aanbieden van complete automatiseringsoplossingen, is zo hard gegroeid dat het te maken kreeg met ruimtegebrek.

Stamhuis Lineairtechniek verhuisde 13 jaar geleden met zijn Lineaircenter naar een nieuwbouwpand aan de Weteringstraat 9 in Twello. Het doel was een sterk team productspecialisten opbouwen, een klantgerichte voorraad en meer service kunnen bieden. Al snel werd een tweede hal bijgebouwd. Na de overname door Rubix Group groeide het bedrijf door. Een passend nieuw pand is gevonden in dat van de buren op Weteringstraat 11 in Twello.

Op de nieuwe locatie is meer ruimte voor opslag, de productielijnen staan nu efficiënter opgesteld en er is geïnvesteerd in een extra afkortlijn. Hierdoor kan er nog sneller en onder verbeterde omstandigheden geproduceerd worden. Separaat is een montageruimte te vinden waar ongestoord worden gewerkt en kan men totaaloplossingen samenstellen.