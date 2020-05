Tjarko Bouman volgt Marc Hendrikse op als ceo van NTS-Group

Tjarko Bouman (49) zal per 1 augustus in dienst treden als ceo van NTS-Group in Eindhoven. Hij volgt Marc Hendrikse op die het bedrijf per die datum zal verlaten.

Bouman heeft uitgebreide ervaring in het internationaal bedrijfsleven en de hightech industrie. Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft hij diverse rollen in consulting en management bekleed. In zijn laatste rol bij Vanderlande is hij eindverantwoordelijk voor de Warehousing en Parcel business in grote delen van Europa en Azië, inclusief Verkoop, Engineering, Realisatie en Oplevering van projecten, en Services & Maintenance. Bouman heeft in het bijzonder transitie- en groei- ervaring gecombineerd met een heldere klantfocus. Een staat van dienst die goed aansluit op wat NTS-Group in deze fase van ontwikkeling nodig heeft.

Volgens de Raad van Commissarissen en de aandeelhouder, ondernemersfamilie Wintermans, is Bouman de juiste persoon om NTS te leiden in een fase waarin, onder voorwaarde van beheersbare groei, de ontwikkeling van onderscheidende en strategische klantproposities centraal staat.