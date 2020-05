"Leuze - Voorloper. Gisteren. Vandaag. Morgen."

Leuze is onlangs van merknaam veranderd. Wat zijn de redenen daarvoor? Een interview met CEO Ulrich Balbach.

Leuze heeft recent haar merkuitstraling aangepast. Wat zijn de redenen hiervoor?

Al meer dan 50 jaar ontwikkelt Leuze samen met onze klanten wereldwijd efficiënte sensoroplossingen, afgestemd op hun behoeften en in een branche die voortdurend in ontwikkeling is. Uw succes is onze motivatie. En het merk Leuze is de belofte waarmee onze waarden, boodschappen en emoties worden overgebracht. Het nieuwe merkbeeld brengt vastberadenheid en passie voor technologische vooruitgang en verandering over.

Het bedrijf heet nu simpelweg 'Leuze'. Houdt u zich niet meer bezig met 'elektronica'?

Nee, natuurlijk houden we ons nog bezig met elektronica - opto-elektronica in het bijzonder is wat we doen. Toen het bedrijf in 1963 werd opgericht, had de term 'elektronica' een heel bijzondere betekenis. Dat is veranderd. Niemand zal zich afvragen of apparaten zoals onze sensoren wel elektronica gebruiken. En praktisch gezien is 'Leuze electronic' een vrij lange naam die vaak verkeerd gespeld of ingekort werd tot 'Leuze'. Dit zijn enkele van de punten die ons ertoe hebben aangezet om 'electronic' in onze naam weg te gooien. Bovenal vinden we het belangrijk om een duidelijke identiteit te hebben.

Ook het woord 'voorloper' springt in het nieuwe beeld in het oog. Welke boodschap probeert u hiermee over te brengen?

We beschouwen onszelf eigenlijk als voorlopers voor onze klanten. Dat gaat veel verder dan het zijn van een pionier. Toen we onze technologische mijlpalen analyseerden, was het duidelijk dat we al tientallen jaren een innovatief bedrijf zijn. En we zijn altijd een leider geweest op het gebied van patenten. Als u bijvoorbeeld praat met een van onze senior ontwikkelaars, zult u al snel merken dat we het vaak hebben over de eerste, de grootste, de hoogste, de kleinste, of wat dan ook. Voor ons is dit dus een belangrijke openbaring om te erkennen dat we op zoveel manieren een voorloper zijn geweest, zonder dat dit noodzakelijkerwijs gecommuniceerd hoeft te worden. En dat is wat we in de toekomst willen veranderen.

Dus daarom is de complete slogan "Voorloper". Gisteren. Vandaag. Morgen. Klopt dat?

Correct. We willen een baken zijn en de weg wijzen. Dit geldt ook voor toekomstgerichte onderwerpen zoals Industry 4.0, IoT of IIoT. Daarom hebben we heel goed nagedacht over deze "voorloper" slogan, zoals u het noemt. Ook het deel "Gisteren. Vandaag. Morgen. Dit laat zien dat we het hele plaatje bekijken, dat we deze belofte in het verleden hebben waargemaakt en kunnen bewijzen, en dat we het ook in de toekomst zullen blijven waarmaken.

Dat klinkt erg ambitieus. Hoe zorg je ervoor dat je op de lange termijn een voorloper blijft?

De rol van een voorloper verandert in de loop van de tijd. Een voorloper 40 jaar geleden is niet hetzelfde als vandaag. En natuurlijk kan deze rol morgen of de volgende dag een andere betekenis hebben. Helaas heb ik geen kristallen bol om de toekomst te voorspellen. Maar we zijn een wendbaar bedrijf en zullen flexibel genoeg blijven om ons snel verder te ontwikkelen en aan te passen aan nieuwe eisen. De slogan onderstreept onze rol als voorloper en ons aanpassingsvermogen.

De weg vrijmaken voor iemand anders heeft alleen zin als die partij bereid is die weg in te slaan. Hoe verkoopt u dit aan uw klanten?

We zijn een hightech bedrijf, we zijn bedreven in het beheersen van onze technologieën, en we streven ernaar om op dezelfde weg verder te gaan. Het ontwerpen van technologieën die nuttig zijn voor onze klanten is wat wij innovatie noemen. Daar zijn we goed in. Een andere troef van ons is de kennis van toepassingen. Hoe je een sensor gebruikt voor een specifieke toepassing - dat is voor ons van cruciaal belang. Dat bepaalt het ontwerp dat volgt. We zijn er ook trots op dat we gebruiksvriendelijke producten ontwerpen, niet alleen wat betreft de bediening door de gebruiker, maar ook met zeer unieke ontwerpen. En tot slot is een hoge mate van integratie met plug-and-play ook erg belangrijk voor ons.

Laten we eens kijken naar de toekomst: Waarop zal Leuze zich de komende vijf jaar richten?

Vanuit een constructief oogpunt hebben we de bekende onderwerpen verlaging van de productiekosten, gebruik van andere materialen, het in acht nemen van mogelijk nieuwe richtlijnen. Duurzaamheid, herbruikbaarheid, wat betekent dat we producten zo moeten ontwerpen dat we ze in een bepaalde vorm kunnen recyclen. Dat is zeker een kwestie waar we ons meer en meer op zullen richten. Met name de kwestie van de connectiviteit, die we 'sensorcommunicatie' noemen, is van groot belang. Wat ik daarmee bedoel is niet alleen het ontwerp van de interfaces, maar het grote geheel. Dat betekent het verzamelen van gegevens, tot over de rand, tot aan de Cloud, het binnenhalen en het analyseren. Niets daarvan zou zinvol zijn zonder de noodzakelijke sensortechnologie en de verdere ontwikkeling daarvan. En een andere trend die er altijd is en zal zijn: alles wordt kleiner. Bij opto-elektronica is het probleem dat je het niet kunt schalen. Daarom hebben we altijd een team van ingenieurs die zich bezig houden met miniaturisatie.