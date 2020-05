Brimotech Gasveren & Dempers verhuist

Vanwege aanhoudende groei heeft Brimotech besloten te verhuizen naar een modern en ruimer onderkomen voorzien van alle mogelijkheden onder één dak. Na de gewenste verbouwingen en aanpassingen zal vanaf 17 augustus 2020 het pand betrokken worden.

Het kantoor is vele malen groter zodat de binnendienst in alle rust en met name de tegenwoordig noodzakelijke onderlinge afstand de klant kan ondersteunen. Voor het bezoek is er tevens een spreekkamer ingericht, of kan men plaatsnemen in de showroom.Aangezien Brimotech voor veel relaties het testen en protobouw organiseert, beschikt het pand over een aparte werkplaats. Het digitaal afvullen en meten van de gasveren zal in een aparte afgesloten ruimte gebeuren om de kwaliteit te waarborgen.



Het nieuwe adres:

Brimotech Solutions

Artemisweg 105 C

8239DD Lelystad