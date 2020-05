Nederlandse app traint 10.000 vakmensen tijdens lockdown

Bolster Safety is een samenwerking aangegaan met Association of Process Industry (Aspri) in Singapore om meer dan 10.000 werknemers in de procesindustrie te trainen op het gebied van vakmanschap en veiligheid gedurende de Covid-19 lockdown.

De Aspri is een vereniging die de belangen behartigt van meer dan 500 bedrijven in de procesindustrie in Singapore, bestaande uit de petroleum-, petrochemische, specialistische chemische en farmaceutische sectoren. Ruim 10.000 medewerkers van de bij Aspri aangesloten bedrijven kunnen op dit moment niet aan het werk vanwege de Covid-19 maatregelen. Om deze tijd toch goed te kunnen besteden heeft de vereniging een trainingsprogramma samengesteld voor onder andere flensmonteurs, lassers, steigerbouwers en riggers.

Bolster Safety (onderdeel van Sanoma Learning) is een Nederlandse scale-up die een digitale trainingsmethode biedt om de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van medewerkers in de procesindustrie, bouw en infra te vergroten door middel van screening, onboarding en continu leren. De methode is gericht op het actief onderhouden van kennis door middel van een applicatie met 10 minuten durende interactieve trainingen die aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden.