Nieuwe afdichting scheelt gieterij 100.000 euro per jaar

De afgedichte rollagers kunnen hoge belastingen aan en beschikken over een geavanceerde afdichting.

Een aanpassing van het gebruikte lagertype in het carrousel van een gietlijn en de combinatie daarvan met een kleine wijziging in het ontwerp, bezorgt een fabrikant van gasturbinebladen tot een besparing van 100.095 euro per jaar bij. De wijziging kwam er nadat het bedrijf om de zes weken geconfronteerd werd met lagerdefecten.

Om de korte levensduur van de oude lagers te onderzoeken deed de fabrikant beroep op de applicatie-ingenieurs van NSK. Uit analyse bleek dat een extreem bijtende oplossing (50% natriumhydroxide bij 180°C) die ingezet wordt tijdens het gietproces, gecombineerd met grote belastingen en een verkeerde uitlijning van de assemblage, aan de basis lag van de problemen. Dat uitte zich in manke smering en het vastlopen van de installatie. Het probleem werd nog verergerd door de onvoldoende afdichting van de lagers.

Daarom stelde NSK voor om over te schakelen op haar assortiment afgedichte rollagers, die het binnendringen van de agressieve bijtende oplossing voorkomen en tegelijkertijd de afdichting op peil houden. Daarnaast werd ook een alternatief ontwerp van het carrouselwiel voorgesteld dat verder de bescherming tegen verontreinigingen verbetert en montage vereenvoudigt. Tests leren dat dat deze aanpassingen resulteren in een verdubbeling van de levensduur van de lagers, wat op zijn beurt leidde tot een aanzienlijke vermindering van de stilstand- en onderhoudstijd. Door de goede prestaties werden ook de overige gietlijnen van de fabrikant aangepast.

De afgedichte rollagers bieden een hoge belastbaarheid en beschikken over een geavanceerde afdichting. Ze zijn bedoeld voor gebruik in de veeleisende omstandigheden die kenmerkend zijn voor gieterijen en de staalindustrie in het algemeen. De openingen op de binnen- en buitenringen van de lagers maken het mogelijk om het lithiumvet meteen op de juiste plaats aan te brengen, terwijl een fosfaatoppervlaktebehandeling helpt om corrosie te voorkomen.