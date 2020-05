Plug and produce volgens Industry 4.0

Tijdens een project behandelden drie studenten van de FH Salzburg het onderwerp Smart Factory. Met de steun van Sigmatek konden de projectleden een plug-and-produce geschikt productiesysteem implementeren in een SmartFactory-lab.

Drie studenten die de opleiding Information Technology and System Management (ITS) aan de FH Salzburg volgen hebben een modulair productiesysteem gebouwd. Op basis van de Industrie 4.0-norm is in de loop van vorig jaar een laboratorium opgericht om toekomstige technologie te demonstreren binnen het DTZ -kader (Digital Transfer Centre). De drie teamgenoten besloten een methode te hanteren waarbij elke module van het productiesysteem werkt met een gedecentraliseerd bestuurde CPU van verschillende fabrikanten. Het doel was om de modules naar wens te kunnen combineren en verwijderen - zonder dat dit gevolgen heeft voor het hele systeem. Daarnaast werd een concept voor een primair besturingssysteem ontwikkeld. Voor de communicatie tussen de verschillende besturingselementen werd OPC UA gebruikt. Het modulaire productiesysteem bestaat uit vier modules: Invoer, draaitafel, high-bay storage en uitvoer. Een extra edge controller genereert een digitale twin uit de OPC UA data van subsysteem CPU's en andere intelligente toegevoegde services.

De draaitafel en high-bay opslag werden geïmplementeerd met besturingstechnologie van Sigmatek. De uiterst compacte DIN rail modules van het S-DIAS systeem werden gebruikt voor CPU-units, voeding, digitale ingangen en relais uitgangen.

Marianne Kusejko, Managing Director Finance and Human Resources bij Sigmatek: "Ongeveer de helft van onze medewerkers is engineer. De ondersteuning en ontwikkeling van jonge technici is daarom bijzonder belangrijk voor ons."