Universal Quick Connector vereenvoudigt veilig offshore hijsen (video)

Huisman heeft met assistentie van het operationele en technische team van Jan De Nul Group de Universal Quick Connector (UQC) ontwikkeld. Deze innovatie zorgt voor een ‘step change’ in het veiliger uitvoeren van offshore-hijsactiviteiten.

Bekijk hier de video

De UQC is bedoeld voor de heavy-lift installaties aan boord van Jan De Nuls nieuwe offshore-installatieschepen Les Alizés en Voltaire, beide de grootste in hun klasse.

De UQC is een modulaire en robuuste klem die in het hijsblok van de kraan is gemonteerd. Objecten kunnen via een directe verbinding, zonder tussenkomst van personeel opgetild worden, zonder gebruik te maken van ander hijstuigage. Deze geautomatiseerde werkwijze is veilig voor het personeel. De complexe taak van het - meestal handmatig ondersteunde - aanhaken en loshaken van lasten kan worden voorbereid buiten het kritische pad van de hijsoperatie.

Doordat hijstuigage niet langer nodig is kan de kraan, uitgerust met een UQC, de beschikbare hijshoogten bovendien optimaliseren en ook onderwaterwerkzaamheden uitvoeren. Traditionele apparatuur ondervindt vaak moeilijkheden bij het aanhaken van een lasten.

Actieve lastrotatie

De UQC is uitgerust met een actief rotatiemechanisme. Dit vergroot de operationele controle en het maakt rotatie van de lading mogelijk, om de positionering optimaal af te stemmen, zonder extra ‘taglines'. Dit maakt nauwkeurige positionering mogelijk, van zware componenten zoals nacelles en windturbine bladen die een nauwgezet boutpatroon hebben.

Open interface

De UQC sluit met een specifieke pin aan op de hijslast. Elk object of tool dat is uitgerust met deze pin, kan middels de UQC worden gehesen. Dankzij het veelzijdige ontwerp kan de UQC ook bestaande lasten hijsen door middel van een tussenliggend ‘hijs-oog' en pinverbinding. Als conventionele tuigage nodig is, kan een traditionele hijshaak met de pin in de UQC worden gemonteerd.