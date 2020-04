NL biochipbedrijven hebben over 6 maanden Covid-19 tests

Surfix, Qurin Diagnostics, LioniX International en PhotonDelta starten een versneld ontwikkeltraject om massale Covid-19 diagnostiek en immuniteitsdetectie mogelijk te maken. Het nieuwe diagnostische apparaat zal binnen 5 minuten betrouwbare testresultaten kunnen produceren en is over 6 tot 9 maanden beschikbaar.

Het apparaat wordt gebouwd op basis van een fotonische biochip die gebruikmaakt van beproefde geïntegreerde optische technologie van LioniX en is gebaseerd op siliciumnitride (TriPleX), een sleuteltechnologie in het PhotonDelta ecosysteem. Deze technologie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de ruimtevaart en telecommunicatie en wordt door Surfix en Qurin gebruikt voor diagnostische toepassingen. De bedrijven hebben al een biochip ontwikkeld met ultragevoelige sensoren voor de vroege opsporing van kanker.

CTO Luc Scheres van Surfix: "We hebben specifieke nano-coatings ontwikkeld die de gevoeligheid, detectielimiet en betrouwbaarheid van de fotonische biochip verbeteren. Uiteraard heeft elke toepassing zijn eigen specifieke eisen en uitdagingen, dus is een nauwe samenwerking met experts uit de andere disciplines essentieel om een succesvolle diagnostische test te ontwikkelen. Daarom versterken we graag de samenwerking met LioniX International en Qurin Diagnostics ten behoeve van de versnelde ontwikkeling van deze coronavirus test."