Bosch Rexroth: omzet verschoven naar Amerika

Bosch Rexroth heeft zich in 2019 goed staande gehouden ondanks moeilijke omstandigheden en een sterke daling van de inkomende orders. Met 6,2 miljard euro blijft de omzet stabiel op het recordniveau van 2018. De onderneming profiteerde van een solide kernactiviteit in de hydrauliek en focuste zich op de verdere uitbreiding van het productaanbod in de fabrieksautomatisering als een belangrijke deuropener voor nieuwe markten.

Rolf Najork, directielid van Robert Bosch GmbH en verantwoordelijk voor de divisie Industrial Technology en voorzitter van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth AG: "Gezien de onstabiele markten en de merkbare economische vertraging was dit resultaat allesbehalve zeker. Het laat zien dat onze brede positionering met verschillende divisies een voordeel is en dat we met onze structurele aanpassingen de juiste koers hebben uitgezet".

De kernmarkten in Duitsland en Europa zijn nog steeds het belangrijkst, maar de omzet in Duitsland daalde met 4,1 procent tot 1,4 miljard euro, terwijl de omzet in de overige Europese markten daalde met 0,3 procent tot 2,1 miljard euro. Dit werd goedgemaakt in de groeimarkten in de regio Azië-Pacific/Afrika met een omzet van 1,6 miljard euro (+0,6%) en Noord- en Zuid-Amerika (+ 5,3% tot 1,1 miljard euro). Aan het einde van het boekjaar (31 december 2019) had de onderneming wereldwijd 31.000 mensen in dienst.

Economisch klimaat en Covid-19

Bosch Rexroth verwacht dat de activiteiten in alle regio's en sectoren in het boekjaar 2020 zullen afnemen als gevolg van de algemene economische zwakte en de structurele verandering in de klantsectoren die nauw verbonden zijn met de automobielindustrie. De orderontvangst daalde in de loop van 2019 met 20,3 procent.

Bovendien heeft de wereldwijde Covid-19-pandemie natuurlijk invloed op de verwachtingen voor 2020. Daarom is de systematische implementatie van maatregelen om het concurrentievermogen op alle gebieden te verbeteren bijzonder belangrijk. "Wij zijn zeer bezorgd over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19. We hebben de afgelopen weken ingrijpende maatregelen genomen om onze medewerkers, klanten en partners te beschermen en tegelijkertijd de best mogelijke bevoorrading te garanderen," aldus Najork.

Focus op innovaties en nieuwe markten

Bosch Rexroth investeerde in 2019 ongeveer 348 miljoen euro in R&D (+6,2%). Het bedrijf blijft zich richten op de ontwikkeling van gekoppelde en volledig geautomatiseerde oplossingen op de twee belangrijkste gebieden: hydrauliek en fabrieksautomatisering.

Alle divisies droegen in 2019 hun steentje bij aan het succes van Bosch Rexroth. Terwijl de kernactiviteit met industriële en mobiele hydrauliek een solide basis bleek te zijn, ontwikkelde de business unit Factory Automation zich, met de focus op Industry 4.0 en de visie van de volledig verbonden fabriek van de toekomst, tot een belangrijke deuropener voor nieuwe markten en klanten.

Machinebouw en engineering

Bosch Rexroth stuurt actief veranderingen aan in zijn traditionele kernactiviteit industriële hydrauliek: slimme hydraulische componenten en systemen kunnen worden geïntegreerd in connected productiefaciliteiten. Ze zijn Industry 4.0 gereed en bieden diensten aan voor het Internet of Things (IoT).

Mobielhydrauliek

Ondanks de gespannen marktomstandigheden kon Bosch Rexroth zijn marktaandeel in de mobielhydrauliek in 2019 verder uitbreiden. Nieuwe activiteiten op het gebied van automatisering en autonoom rijden, elektrificatie en het IoT zijn belangrijk voor de toekomst.

Fabrieksautomatisering

Assembly en intralogistiek blijven belangrijke strategische aandachtspunten de divisie fabrieksautomatisering. De focus ligt op de visie van de fabriek van de toekomst met op software gebaseerde, geautomatiseerde en connected oplossingen. De onderneming kon haar positie als innovatiedriver in 2019 verder versterken, onder andere met het 5G-geschikte open ctrlX Automation-platform dat apparaten verbindt met de nieuwe communicatiestandaard en zorgt het voor een consistente connectiviteit in fabrieken. Bestaande machines kunnen met de technologie worden geüpgraded via retrofit-oplossingen.

GoGreen-project

In het kader van het project GoGreen wordt sinds 2011 de energie-efficiëntie in alle fabrieken en bij de klanten verbeterd. Tegen het einde van het boekjaar 2019 had Bosch Rexroth dankzij GoGreen wereldwijd 620 miljoen kilowattuur aan elektriciteit en gas bespaard, wat overeenkomt met meer dan 265.000 ton CO₂. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van een stad met zo'n 80.000 inwoners. Het energieverbruik van de Bosch Rexroth-locaties zelf werd met 20 tot 50 procent gereduceerd. Sinds eind 2019 heeft Bosch Rexroth in Duitsland een CO₂-neutrale voetafdruk.