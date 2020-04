Flexibel thuiswerken met EPLAN Netwerklicenties

Efficient Engineering - ook op afstand Thuiswerken is bijna niet meer weg te denken uit onze cultuur. Nederland is niet voor niks één van de Europese koplopers als het gaat om thuiswerken. Met EPLAN Netwerklicenties kunt u optimaal thuiswerken met EPLAN.

Belangrijk is dat uw medewerkers snel aan de slag kunnen gaan. En dat natuurlijk met de juiste programma's, die prima geschikt zijn om op afstand mee te werken.Voordelen netwerklicenties

Waarom overstappen of kiezen voor EPLAN Netwerklicenties? Ontdek de voordelen:

Indien u nog met een dongle werkt hoeven uw medewerkers deze niet meer mee naar huis te nemen.

Geen kans op verlies van dongles.

Maak middels de EPLAN Netwerklicenties flexibel gebruik van alle licentietypes en uitbreidingsmodules, die u binnen uw bedrijf heeft. Ongeacht van hun fysieke locatie.

Optimaal gebruikmaken van virtuele omgevingen zoals Citrix, remote desktop, terminal server.

Netwerklicenties zijn 20% efficiënter inzetbaar ten opzichte van Single licenties.

Met de (optionele) uitleenfunctie kunnen licenties per geval 60 dagen uitgeleend worden aan een systeem buiten het eigen netwerk.

Eenvoudige IT administratie en real time inzicht in het gebruik.

Eenvoudige licentie- en financiële administratie: één serienummer met één looptijd en één keer per jaar een factuur voor de Software-Service.

Meer informatie

Bent u benieuwd wat er voor uw organisatie mogelijk is en wilt u hier meer over weten? Neem dan graag contact op met uw accountmanager of met onze verkoopbinnendienst sales@eplan.nl of 0316-591770. Zij kunnen u adviseren over de voordelen, die deze upgrade voor uw specifieke situatie kan hebben. Tot 30 april zullen zij u de overstap tegen extra aantrekkelijke condities aanbieden.







Ontmoet EPLAN collega's op nieuwe Werken Bij website

"Maak het verschil en geef vorm aan de toekomst van engineering!" Werken op het snijvlak van techniek en mens: ben je nieuwsgierig hoe dat er in de praktijk uitziet? Dan nodigen wij je graag uit een kijkje te nemen op onze nieuwe Werken Bij website: werkenbijeplan.nl.

WEPLAN! geeft, naast een overzicht van actuele vacatures, een inkijkje in het dagelijks leven bij EPLAN als support engineer, application consultant en meer. Door middel van video's en blogs ontdek je hoe jij jouw carrière vormgeeft bij EPLAN in Zevenaar. Ook leer je wat het betekent om aan de slag te gaan bij een Great Place To Work©.



Neem ook eens een kijkje op werkenbijeplan.nl