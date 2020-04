MCS Awarded levert supplies in Antarctica (video)

Maritime Construction Services (MCS) gaat verschillende stations van de Australian Antarctic Division (Aad) op Antarctica bevoorraaden. Dit doet MCS met Multi-Purpose Constructieschip (MPV) Everest, dat ijs kan breken van meer een meter dik.

Aad houdt zich bezig met onderzoek naar klimaatveranderingen in het zuidpoolgebied.



De systemen aan boord van de Everest zorgen volgens MCS voor een minimale belasting van het milieu, terwijl het grote dek met de sterke kranen levering van de grootste projectapparatuur in afgelegen gebieden en onder de zwaarste weersomstandigheden mogelijk maken. Indien nodig kunnen op afstand bedienbare voertuigen ingezet worden voor onderwater werk en onderzoek.



Directeur MCS Anton Shishkarev: "De MPV Everest is gebouwd met maar één idee in gedachte: het mogelijk maken van veilige en betrouwbare operaties in het poolgebied."



Het schip is gebouwd volgens de laatste standaarden. Met 1400 m2 dekruimte en een grote hoeveelheid projectapparatuur kunnen onderwaterconstructie/onderdelen aan of van boord gebracht worden. De Eeverest is uitgerust met een 250MT Active Heave Compensated kraan en drie state-of-the-art ROV's. Dit maakt het schip met name geschikt voor onderwater constructies en andere gespecialiseerde projecten. Het schip meet 140 x 30 x13 meter en biedt plaats aan 140 bemanningsleden.