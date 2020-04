Nieuwe CEO Huisman wil verduurzamen

Huisman heeft David Roodenburg benoemd tot de statutair CEO. Roodenburg volgt zijn vader op, Joop Roodenburg, en is de derde generatie van de familie Roodenburg binnen het bedrijf. Hij ziet een duurzame toekomst voor zich.

Huisman is sinds 1980 eigendom van de familie Roodenburg. Onder leiding van de familie groeide het bedrijf uit van 20 medewerkers naar 2000 medewerkers. Joop nam in 1990 het roer over van zijn vader Ies Roodenburg en bouwde Huisman uit van regionale speler tot multinational in zware constructie installaties. Nadat hij in april 2018 Theo Bruijninckx als CEO had benoemd, bleef Joop Roodenburg actief als President om het bedrijf voor te bereiden op de volgende generatie. Bruijninckx blijft CFO van het bedrijf. Joop Roodenburg krijgt een adviserende rol, met de focus op de voortdurende ontwikkeling van ‘step changing technical solutions', het inspireren van engineers, nieuwe zakelijke kansen, aanbestedingen, relaties met klanten en ondersteuning van het managementteam.

Duurzaamheid troef



David Roodenburg: "Door decennialang hard werken en het enorme vertrouwen dat klanten in ons gesteld hebben, heeft Huisman haar reputatie opgebouwd. We hebben het geluk dat we deze reputatie nu kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de overgang naar nieuwe energiebronnen te versnellen en de uitstoot van fossiele brandstoffen aanzienlijk te verminderen."

Broer en zus



Charlotte Roodenburg, Manager Sales Huisman: "Broer en zus zijn in een bedrijf vereist discipline en de overtuiging om altijd samen te werken en elkaar te steunen, ongeacht de omstandigheden. De afgelopen jaren hebben we bewezen dat we goed samen kunnen en willen werken, zowel met elkaar als met alle medewerkers."

Over David Roodenburg

David Roodenburg (36), master Precision Microsystem Engineering (PME) en een bacheloropleiding Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, derde generatie in het bedrijf, startte in 2008 actief bij Huisman. Hij was verantwoordelijk voor de orderintake die leidde tot de start van de bouw en de daaropvolgende succesvolle oplevering van de productiefaciliteit van Huisman in Brazilië. In 2013 werd hij Manager Systeemarchitectuur, met de focus op de transformatie van concept naar multidisciplinaire systeemontwerpen. Vanaf begin 2016 hield hij zich bezig met new business voor Huisman, wat resulteerde in twee grote contracten in China. In augustus 2017 werd hij Manager van de afdeling Tender & Products waarbij de focus lag op toekomstige markten en de visie van Huisman.