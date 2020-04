Jacquelien Scherpen Captain of Science van Topsector High Tech Systemen en Materialen (video)

Jacquelien Scherpen, hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de Rijksuniversiteit Groningen, is benoemd tot Captain of Science van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Scherpen volgt Dave Blank op, emeritus hoogleraar nanotechnologie aan de Universiteit Twente, die sinds 2011 aan de topsector HTSM verbonden was.

De ambitie van Scherpen is om vanuit haar nieuwe rol een push te geven aan innovatie, in het bijzonder op de sleuteltechnologieën. "Denk aan de inzet van digitale technologie en engineering- en maaktechnologieën voor de productie van beademingsapparatuur en aan nanotechnologie voor de ontwikkeling van medische testen. Innovatie op deze technologieën is van belang omdat ze aan de basis staan van oplossingen voor onze gezondheidszorg, de toekomstige voedselvoorziening en de transitie van de energiesector en de maakindustrie."

Kruisbestuiving wetenschap en industrie

Om de innovatiekracht van Nederland te verbeteren, zou er volgens Scherpen meer kruisbestuiving plaats moeten vinden tussen wetenschap en de hightech industrie. "Voor de onderzoeker is het belangrijk zich te verbinden met ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. Omgedraaid moet een bedrijf zich bewegen aan de voorkant van een technologie om stappen te kunnen maken naar de toekomst."

Scherpen ziet dat de samenwerking tussen wetenschap en industrie al op veel punten goed gaat in Nederland. Zij noemt als voorbeeld de infrastructuur op de campussen. "Steeds vaker zitten bedrijven in de buurt van een universiteit. De cultuur is laagdrempelig waardoor studenten de weg naar zo'n bedrijf makkelijk weten te vinden."

Als aandachtspunt noemt zij de kennisontwikkeling bij het mkb. ''Het type ondernemer uit de hightech sector heeft veelal te maken met een complexe, snel veranderende markt. Juist voor hen is een lange termijn strategie belangrijk om te overleven. Om die vorm te geven is het nodig aan kennisontwikkeling te doen en innovatiestappen te nemen. Daarvoor is de verbinding met de wetenschap onmisbaar.''

Human capital

Naast kruisbestuiving tussen wetenschap en industrie vindt Scherpen ook de human capital kant belangrijk. "Om meer wetenschappers voor deze topsector op te leiden heb je meer opleidingscapaciteit nodig. In mijn huidige rol als directeur van het Groningen Engineering Centre (GEC) maak ik mij hier sterk voor. Graag deel ik mijn kennis hierover ook vanuit mijn nieuwe rol met alle kennisinstellingen, bedrijven en ministeries die ik ga ontmoeten."

Achtergrond

Jacquelien Scherpen studeerde toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente. In 1994 promoveerde zij aan dezelfde universiteit. Vervolgens werkte ze aan de TU Delft bij elektrotechniek en werktuigbouwkunde, waarna ze in 2006 hoogleraar Discrete Technologie en Productie Automatisering aan de RUG werd. Daarnaast was zij zes jaar directeur van het onderzoeksinstituut Enteg (Engineering and Technology Institute Groningen) aan de Faculty of Science and Engineering van de RUG. Sinds 2016 is zij directeur van het Groningen Engineering Center (GEC), het centrum dat al het engineering onderzoek en onderwijs van de RUG bij elkaar brengt. Ook is zij op meerdere vlakken internationaal actief in haar vakgebied. Zo is zij op dit moment de president van de European Control Association (EUCA); een non-profit organisatie ter bevordering van wetenschappelijke kennisuitwisseling, disseminatie en onderzoeksnetwerken op het gebied van Systems and Control in Europa.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Scherpen is in 2019 koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij behoort op het gebied van de meet- en regeltechniek tot de toonaangevende wetenschappers van de wereld. Daarnaast staat zij bekend als een zeer begaafde, enthousiaste wetenschapper en docent, een inspiratiebron voor studenten en een sterke onderzoeker met een enorme drive om innovatieve oplossingen te vinden voor uitdagende problemen uit de beroepspraktijk. Zo draagt ze in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die onmisbaar zijn voor maatschappelijk relevante toepassingen, zoals robotica, digitale fabrieken en slimme energienetwerken.