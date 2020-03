Gratis webinars over onderhoud

Nu we volop thuiswerken, zijn velen op zoek naar een zinvolle invulling van eventuele beschikbare tijd. Om te ondersteunen bij het trainen en opleiden van onderhoudsprofessio- nals, gaat Mainnovation zijn kennis delen via webinars.

In de aanpak van Mainnovation, een adviesbureau op het gebied van Maintenance & Asset Management, staat de VDMXL methode centraal. VDM staat voor Value Driven Maintenance & Asset Management. XL verwijst naar het toevoegen van maximale economische waarde aan een bestaande fabriek, vloot of infrastructuur. De methode is uitgewerkt in het boek VDMXL. Managing partner Mark Haarman: "VDMXL helpt onderhoudsorganisaties te professionaliseren. Onderhoud hoeft geen kostenpost te zijn. Sterker nog: de technici van de toekomst zijn de motor voor groei en verbetering."

Om de onderhoudsorganisaties in deze periode te ondersteunen verzorgt Mainnovation onder de noemer ‘VDMXL Verdiepingssessies', in samenwerking met de Belgische en Nederlandse brancheverenigingen, diverse webinars. Haarman: ‘We hebben voor de Bemas vijftien webinars voorbereid over diverse onderwerpen. Van focus op cost control, tot een plan voor de ideale staffing van de technische dienst en de status van predictive maintenance. Onderwerpen waar een Maintenance en Asset Management organisatie direct mee aan de slag kan.' Deze webinars worden gegeven door Peter Decaigny en de reeks start op donderdag 2 april.

De webinar reeks voor de NVDO, die ongeveer dezelfde onderwerpen behandelt, start op donderdag 9 april en wordt verzorgd door Remco Jonker en Guy Delahay.

Aan deelname aan deze VDMXL Verdiepingssessies zijn geen kosten verbonden. Wel is het aantal inschrijvingen beperkt. Registeren kan via de website van de Bemas, waar alle sessies inmiddels zijn ingepland, en/of de website van de NVDO waar de sessies binnenkort in de activiteitenkalender terug te vinden zijn.