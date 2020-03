Bart Koopman nieuwe decaan Faculteit Engineering Technology

Bart Koopman is benoemd tot decaan van de faculteit Engineering Technology (ET) van de Universiteit Twente. Per 1 april volgt hij Geert Dewulf op, die deze positie bekleedde sinds 2013. Het afgelopen half jaar combineerde hij het decanaat met zijn taak als Chief Development Officer bij de dienst Strategic Business Development. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Op dit moment is Bart Koopman werkzaam als hoogleraar Biomechanical Engineering en is hij hoofd van de gelijknamige vakgroep. Sinds zijn aanstelling als hoofd van de vakgroep heeft de groep baanbrekende bijdragen geleverd in het begrijpen van de mechanica van menselijke houding en beweging en in het ondersteunen daarvan met allerlei hulpmiddelen. Koopman geldt als één van de architecten van het TechMed Centrum en maakt daar deel uit van het managementteam van het centrum.

Koopman heeft een lange geschiedenis bij de Universiteit Twente, waar hij werktuigbouwkunde studeerde, met als specialisatie vloeistofmechanica. In 1989 behaalde hij zijn doctorstitel voor zijn onderzoek op het gebied van biomechanische beweging. In 1990 was hij één van de eerste onderzoekers in het nieuw opgerichte Laboratory of Biomechanical Engineering, waar hij werkte aan de coördinatie van beweging. Zijn onderzoek en publicaties kennen een sterk multidisciplinair karakter, waarbij vakgebieden als biomechatronica, robotica en mechanica-implantaten samenkomen. Dat heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek voor bijvoorbeeld de revalidatiezorg, orthopedie en neurologie.

Koopman over zijn aanstelling: "Engineering Technology is een prachtige faculteit, met zeer gemotiveerde, oplossingsgerichte medewerkers. De komende tijd staat ons een aantal uitdagingen te wachten, onder andere veroorzaakt door een sterke groei in onderwijs en onderzoek, maar momenteel ook door het coronavirus. Er wordt veel van de mensen gevraagd om die uitdagingen het hoofd te bieden. Ik ben er trots op dat ik daar leiding aan mag gaan geven. ik zal me inzetten om de faculteit sterker en meer zichtbaar te maken, zowel binnen als buiten de universiteit."

Thom Palstra, Rector Magnificus van de Universiteit Twente: "Met zijn samenwerkingsgerichte houding is Bart een echte verbinder. Daarmee kan hij een belangrijke rol spelen in het stimuleren van samenwerking zowel binnen de faculteit als daar buiten. Bart stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs en biedt ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers en studenten om daaraan hun steentje bij te dragen."