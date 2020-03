Demcon werkt aan extra productielijn beademingsmodules

Enschede is de bakermat van het enige bedrijf in Nederland dat beademingsmodules kan maken. Normaal maakt Demcon er zo’n drie- à vierduizend per jaar, maar nu liggen er al aanvragen tot 30.000 stuks. Het bedrijf is daarom een tweede productielijn aan het inrichten.

En dat niet alleen: waar Demcon normaal alleen het hart van de machine maakt, kijkt het, in samenspraak met het ministerie van VWS, nu of ze de complete machines kunnen gaan produceren. Directeur Dennis Schipper: "Daarbij zijn we afhankelijk van verschillende (externe) factoren. Zo is de inzet en toewijding van onze medewerkers van grote waarde en hebben we intensief contact met onze toeleveranciers over de levering van hun componenten. Met z'n allen gaan we tot het uiterste om zo snel mogelijk de apparatuur aan ziekenhuizen te kunnen leveren."

Volgens deskundigen zijn er op korte termijn duizend extra beademingsapparaten nodig voor Nederlandse Corona-patiënten. "Ik denk dat we binnen twee à drie weken kunnen leveren, zo'n 25 tot 50 per week", zei Schipper onlangs tegen Nieuwsuur.