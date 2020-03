NCAB Group koopt Flatfield

PCB-leverancier NCAB Group, met het hoofdkantoor in Zweden, heeft een overeenkomst ondertekend om 100% van de aandelen van Flatfield Multiprint in Tiel te verwerven. Dit bedrijf levert PCB’s in de Benelux en Duitsland.

Flatfield had in 2019 een omzet van iets meer dan 28 miljoen euro.

CEO Hans Ståhl van NCAB Group: "Dit maakt ons de onbetwiste nummer één PCB-leverancier in de Benelux. Ook zal het onze positie in Duitsland verstevigen doordat we beter in staat zullen zijn om onze klanten een hoger niveau aan service en technische ondersteuning te bieden. Ook levert het meer productievolume in onze fabrieken in China."

Arjan Sinoo, Managing Director bij Flatfield legt uit: "De belangrijkste voordelen die de fusie met NCAB Group oplevert, is de toegang tot hun uitgebreide netwerk van productielocaties in China en tot hun overige, wereldwijde faciliteiten."