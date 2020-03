Corona: Procentec biedt gratis diagnosesoftware voor industriele netwerken aan fundamentele bedrijven

Nu we samen moeten strijden tegen het coronavirus, wil Procentec diegenen helpen die werken om in ons levensonderhoud te voorzien. Voor de duur van de corona biedt CEO Pieter Barendrecht bedrijven die aan een vaccin of tegengif werken en bedrijven die cruciaal zijn om alles draaiende te houden, de nieuwste diagnostische oplossing gratis aan: Osiris als Software.

"Voor ons als bedrijf is het relatief eenvoudig om vanuit huis te werken. Maar voor de mensen die werken in de vitale industrieën binnen ons land, continent of de wereld, is het van het grootste belang om alle netwerken draaiende te houden met minder mensen dan normaal en meer druk. Waarschijnlijk vanwege collega's die getroffen zijn door het virus", aldus Barendrecht.

"Onze oplossing zal hen helpen om op afstand het meest complete overzicht te krijgen over de netwerken in hun fabrieken. Mocht er een systeemfout dreigen te gebeuren, wordt er vroegtijdig een melding afgegeven, waardoor ongewenste stops van het productieproces worden voorkomen."

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, stuur een e-mail naar Pieter Barendrecht op pieter@procentec.com. Het team zal zo snel mogelijk contact opnemen.