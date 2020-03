Volvo opent batterijfabriek in Gent

Volvo heeft een nieuwe batterijfabriek ingericht in zijn Belgische productievestiging in Gent. Later dit jaar moet hier de eerste volledig elektrische wagen van de band rollen, de XC40 Recharge P8.

Tussen 2018 en 2025 wil het bedrijf zijn CO 2 -voetafdruk voor de levenscyclus per wagen met 40% verkleinen. Daarmee wil het bedrijf de eerste stap zetten in de richting van zijn doel om tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming te worden.

De komende vijf jaar zal Volvo elk jaar een volledig elektrische auto lanceren, aangezien het merk ernaar streeft om tegen 2025 de helft van zijn globale verkoop te verwezenlijken met volledig elektrische auto's, en de rest met hybride wagens. Recharge is de overkoepelende naam voor de oplaadbare auto's.

Geert Bruyneel, hoofd van de productievestigingen van Volvo Cars wereldwijd: "Gent krijgt als eerste een batterijassemblagezone. De fabriek speelt een voortrekkersrol bij het klaarstomen van ons productienetwerk voor elektrificatie."

De komende jaren zal batterijassemblage een belangrijk onderdeel worden van de wereldwijde assemblageactiviteiten van Volvo Cars wanneer het zijn volledige gamma verder blijft elektrificeren. De fabriek in Gent zal belangrijke kennis kunnen aanleveren aan de andere productiesites op het vlak van procesoptimalisatie en efficiëntie.

Eerder dit jaar heeft Volvo Cars de bouw van een nieuwe batterijassemblagelijn in zijn Amerikaanse fabriek in Charleston (South Carolina) aangekondigd. De bouw hiervan zal naar verwachting in het najaar beginnen.

Volvo Cars zal ook volledig elektrische wagens bouwen in een door Volvo uitgebate productievestiging in het Chinese Luqiao. Daar worden Volvo's gebouwd die gebaseerd zijn op het CMA-platform, net als modellen van zusterbedrijven Polestar en Lynk & Co met een vergelijkbare basis.

Vorig jaar ondertekende Volvo Cars langetermijnovereenkomsten met twee toonaangevende wereldwijde acculeveranciers, namelijk het Chinese CATL en het Zuid-Koreaanse LG Chem. Die overeenkomsten hebben betrekking op de aanlevering van batterijen voor de Volvo- en Polestar-modellen van de volgende generatie, inclusief de XC40 Recharge P8, en dat gedurende het volgende decennium.