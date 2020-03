Voedselveilig 3D-printen

Eriks breidt de productiecapaciteit voor zijn OEM- en MRO-klanten uit met Ultimaker S5 Pro Bundles desktop 3D-printers. De aanbieder van technische componenten en diensten denkt de industriële componenten voor zijn klanten zo sneller, beter en makkelijker te kunnen ontwerpen, ontwikkelen en printen.

Bij Eriks bedienen 7500 medewerkers op 300 vestigingen wereldwijd industriële klanten in 22 verschillende segmenten. De 3D-printoplossingen worden ingezet in de Clean Manufacturing Facility in Alkmaar, waar het bedrijf EC1935/2004 productie aanbiedt aan klanten die voedselveilige onderdelen nodig hebben.

Job van de Sande, Head of Technology Sealing & Polymer Technology: "Onze Clean Manufacturing Facility voldoet aan de hoogste eisen en normeringen voor veilige en schone locaties zoals EC1935/2004 en ISO klasse 6. Als aanvulling op de Europese voedselveiligheidsvoorschriften, werken we momenteel ook aan het verwerven van dezelfde voedselveilige FDA-voorschriften en certificeringen voor 3D-printen. Dit zal ons in staat stellen om onderdelen en gereedschappen te 3D-printen die gebruikt kunnen worden in een omgeving waarin voedsel wordt geproduceerd."

Directeur Sander Splinter: "3D-printen heeft een aanzienlijke potentie voor industriële toepassingen. Wij combineren onze industrie-, productie- en softwarekennis met de betrouwbare en gebruikersvriendelijke 3D-printoplossingen van Ultimaker. Hierdoor kunnen we onze klanten beter ondersteunen bij het sneller en met meer ontwerpvrijheid vervaardigen van onderdelen, dan wanneer we de onderdelen zouden vervaardigen middels spuitgieten. Afgelopen jaar hebben we al zo'n 350.000 euro bespaard dankzij het gebruik van 3D-geprinte productiehulpmiddelen en het elimineren van veiligheidsrisico's in onze eigen faciliteiten met geprinte tools. We helpen nu onze klanten ook te profiteren van 3D-printen. Op basis van data-analyse en een bezoek aan hun productiefaciliteiten stellen we vast welke onderdelen geschikt zijn om te printen. Op basis van deze site-scans kunnen we de gekozen toepassingen gezamenlijk ontwikkelen en met de Ultimaker S5 Pro Bundle printen. Hiermee garanderen we kwaliteit, de mogelijkheid om het te reproduceren en betrouwbaarheid van de onderdelen volgens de specifieke industriële standaarden."