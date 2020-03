Krijgsmacht zoekt innovatief materieel middels innovatiecentrum

Hoe zorgen we dat de Krijgsmacht het meest innovatieve materieel krijgt? Door samenwerking laagdrempelig te maken. Vanuit die gedachte is vorige week het Military Innovation by Doing (Mind) innovatiecentrum geopend in het Innovation Dock in Rotterdam.

De samenwerkingslocatie, genaamd Mindbase, is een initiatief van DMO defensie in samenwerking met de kennisinstituten TNO, Koninklijke NLR en Marin. Het heeft als doel om meer verbinding te maken tussen de instellingen onderling, het bedrijfsleven en om relevante netwerken te versterken. Door de samenwerkingsruimte hopen de partners op een laagdrempelige manier, in een inspirerende omgeving, ideeën uit te wisselen en met elkaar samen te werken aan innovatieve projecten.

‘Onderwerpen en uitdagingen waar organisaties tegenaan lopen worden gezamenlijk opgepakt door van elkaar te leren. Door mensen binnen en buiten de coalities te matchen worden waardevolle verbindingen gecreëerd, om zo innovatie te bevorderen. Met als ultieme doel de Krijgsmacht van het meest innovatieve materieel te voorzien.'

Studenten

Defensie heeft heel bewust voor de RDM Innovation Dock gekozen als locatie voor de Mindbase. De voormalige onderzeebootloods kent een rijke Defensiegeschiedenis en momenteel zijn er vele interessante partijen gevestigd. Ook is er de mogelijkheid om samen te werken met studenten van de Hogeschool Rotterdam en het Technisch College Rotterdam. Defensie wil in de toekomst opdrachten uitzetten onder deze studenten.

Meer Mindbases

De Mindbase start als een project. Als de samenwerkingslocatie na de projectperiode een succes blijkt, is het de wens om het concept ook toe te passen op andere soortgelijke locaties in Nederland.