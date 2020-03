NTS-CEO Marc Hendrikse legt functie neer

Marc Hendrikse (60), CEO van NTS-Group in Eindhoven, zal zijn functie per 1 augustus 2020 neerleggen, zo heeft hij zijn Raad van Commissarissen medegedeeld. Het bedrijf verwacht zijn opvolger binnenkort bekend te kunnen maken.

Hendrikse zegt in een toelichting op zijn vertrek: "De komende jaren is beheersbare groei van belang voor een toeleverancier van de hightechindustrie zoals NTS. Onze klanten groeien en verwachten dat hun leveranciers in datzelfde tempo meegroeien. Dat is niet altijd even makkelijk, omdat je dat gecontroleerd moet doen en voldoende winstgevend wilt blijven. Verdere integratie met Norma vraagt de komende twee jaar nog steeds aandacht van het management. Met deze groei en ontwikkelingen in het vooruitzicht, heb ik gemeend dat het nu, na 15 jaar leidinggeven aan dit prachtige bedrijf, tijd is het stokje over te dragen aan een opvolger."

Hendrikse stond in 2005 mede aan de basis van het huidige NTS. Als directeur van Te Strake was hij een van de architecten achter de fusie met Nebato wat later NTS-Group werd. Vanaf eind 2007 is hij CEO van het bedrijf dat de afgelopen jaren groeide tot een omzet van 280 miljoen euro in 2019, onder meer als gevolg van een overname van hightech bedrijf Norma in 2016. Met 1700 medewerkers wereldwijd, waarvan ongeveer 1050 in Nederland, is NTS een van de grotere werkgevers in de hightech sector.

De opvolger van Marc zal zich kunnen concentreren op beheersbare groei, waarbij nog meer nadruk gelegd zal worden op ontwikkeling van onderscheidende en strategische klantproposities.