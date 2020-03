Spierings bouwt eerste hybride mobiele hijskraan ter wereld (video)

Spierings Mobile Cranes heeft de eerste hybride mobiele hijskraan ter wereld op de markt gebracht. Met de SK487-AT3 City Boy kan zowel emissievrij worden gewerkt als gereden. Het Osse bedrijf heeft al 60 orders voor de kraan genoteerd.

CEO Koos Spierings: "Dat geeft aan dat de behoefte groot is. Enerzijds heeft dat te maken met de compactheid en wendbaarheid van de kraan, anderzijds met de stikstofcrisis."

De onderwagen wordt aangedreven door een elektrische synchroonmotor. Deze motor drijft de 1e en 3e as aan. De stroomvoorziening komt vanuit het batterijpakket of rechtstreeks van de dieselgenerator. Ook is er de mogelijkheid om hybride te rijden, waarbij beide energiebronnen worden gebruikt. Bij het remmen van de onderwagen wordt de daarbij vrijkomende energie teruggewonnen in de batterij.

Zowel tijdens het rijden als in bedrijf van de kraan kan de energievoorziening op 3 verschillende manieren tot stand komen:

Volledig elektrisch (batterij)

Generator

Hybride (combinatie van de generator en batterij)

3 in 1 Cabin

De City Boy heeft slechts één cabine, die fungeert als truckcabine, lift en kraancabine. In kraanbedrijf kan de cabine naar iedere gewenste hoogte worden gebracht waar hij altijd in solide verbinding staat met de kraan. Hierdoor behoudt de machinist ] de volledige feeling en controle over de kraan.

‘Tesla onder het bouwmaterieel'

Vice-voorzitter George Raessens van Bouwend Nederland over de City Boy: "Zie deze kraan maar als de Tesla onder het bouwmaterieel. Zes jaar geleden was de Tesla een doorbraak, nu kun je de weg niet meer op zonder er een tegen te komen. Dat moet met deze hijskranen ook gebeuren."

Specs