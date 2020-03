Bas Reedijk wint Prins Friso Ingenieursprijs met slim betonblok

Bas Reedijk (57), hoofd van de afdeling Water van BAM Infraconsult, is verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2020. Reedijk ontving de prijs uit handen van KIVI president Joanne Meyboom. Zij gaf aan dat de jury hem had gekozen vanwege de manier waarop hij zijn opgedane kennis verbindt aan de oplossing:

"Zijn ideeën voor een nieuw blok voor dijkversterking werkte hij thuis uit en testte hij in zijn eigen schuur. Het kruisvormige betonblok, het Xbloc, bleek een enorm succes. Wereldwijd zijn in de loop der jaren al meer dan een half miljoen Xblocs geplaatst. Een ogenschijnlijk simpele oplossing, waarvan de jury zich afvraagt waarom het niet eerder is uitgevonden."

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) kent de prijs jaarlijks toe aan de ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap.



Een van de spraakmakende projecten waarbij Bas Reedijk betrokken is geweest, is de aanleg van flexibele kribben: stenen dammen die het water in goede banen leiden. Dankzij de dammen houdt een rivier een diepe vaargeul en vormen zich geen ongewenste zandbanken. De kribben die hij bij BAM Infraconsult ontworp, zijn opgebouwd uit de eerder genoemde kruisvormige blokken beton, die goed in elkaar haken. Ze laten het water deels door en dat is goed voor de waterflora en om bepaalde vormen van erosie te voorkomen. Ook is er minder beton nodig. Bovendien kunnen deze nieuwe kribben relatief makkelijk worden verplaatst, iets wat bij conventionele kribben lastig is. "Onze kribben maken het makkelijker om ze aan te passen aan de eisen die de klimaatverandering met zich meebrengt", aldus Reedijk. "Een variant op dit type betonblokken wordt nu ook gebruikt om de Afsluitdijk te verzwaren, eveneens uit voorzorg tegen de klimaatverandering."

Bas Reedijk met prinses Beatrix na de prijsuitreiking



Reedijk bleek ook de favoriet van het publiek, en sleepte dus tevens de publieksprijs in de wacht.

Runner-up

Jelte Kymmell (42) eindigde op de tweede plaats. Hij studeerde Offshore Engineering aan de TU Delft. Voordat hij in 2013 Mocean Offshore oprichtte, werkte hij bij verschillende bedrijven aan talrijke optimaliseringsprojecten. In 2018 werd hij directeur van de spin-off MO4, dat leidinggevenden bij offshore-operaties een risico-inschatting biedt die veel nauwkeuriger is dan voorheen. Jelte heeft vier patenten op zijn naam staan.

Finalist

De derde finalist was Erik Duisterwinkel (33). Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2019 aan de TU Eindhoven op sensorballen die de binnenzijde van waterleidingen en industriële tanks inspecteren en in kaart brengen. Momenteel werkt hij als innovator en data scientist bij Antea Group in Heerenveen om de sensorballen in de praktijk toe te passen.