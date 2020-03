U-Boat Worx lokt monteurs met gratis opleiding duikbootpiloot

De Nederlandse fabrikant van exclusieve miniduikboten U-Boat Worx ziet het aantal orders zo hard stijgen dat het dringend op zoek is naar nieuwe monteurs. Daarbij wordt een bijzondere prikkel ingezet: nieuwe monteurs krijgen na zes maanden een gratis opleiding tot duikbootpiloot bij het U-Boat Worx Sub Center op Curaçao.

U-Boat Worx bouwt luxe privé en miniduikboten voor superjachten, cruiseschepen en diepzeeonderzoek. De vraag naar kleine duikboten groeit momenteel sterk door de opkomst van zogeheten expeditiecruiseschepen. Dat zijn kleinere, luxe cruiseschepen die hun gasten meenemen naar avontuurlijke bestemmingen als Antarctica, de Galapagos Eilanden, Frans Polynesië, Groenland en dergelijke. Plekken waar de grote cruiseschepen niet komen.

Momenteel worden wereldwijd dertig van deze expeditiecruiseschepen gebouwd, die voor 2023 te water worden gelaten. Veel van die schepen worden uitgerust met de Cruise Sub duikboten van U-Boat Worx. Deze luxe duikboot brengt zes passagiers naar een diepte van maximaal 300 meter. Het bedrijf heeft al twaalf orders ontvangen voor deze in 2017 geïntroduceerde serie.

Terug naar Breda, of liever als piloot aan de slag?



Om aan die groeiende vraag te kunnen voldoen, heeft U-Boat Worx grote behoefte aan technisch geschoold personeel. Dat is niet makkelijk te vinden en daarom is het bedrijf de nieuwe weg in geslagen. De theorie wordt in Nederland gegeven, de praktijk op Curaçao. Daar ligt een vijf-persoons C-Explorer 5 duikboot klaar, die normaal gesproken wordt gebruikt voor demonstraties, tripjes met toeristen en het opleiden van eigen en externe piloten. Monteurs gaan tijdens hun opleiding tot op 200 meter diepte in kristalhelder water het prachtige koraal en een aantal mooie wrakken verkennen. Na het opleidingstraject van ongeveer een maand kunnen monteurs weer aan de slag in de fabriek in Breda, maar ze kunnen er ook voor kiezen om als duikbootpiloot te worden uitgezonden naar een van U-Boat Worx' vele klanten.



Kijk op www.uboat.work voor het actuele vacature aanbod.