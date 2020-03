Hoppenbrouwers Techniek groeit en krijgt predicaten 'Beste Werkgever' en 'Koninklijk'

Het Brabantse Hoppenbrouwers Techniek heeft de ambitie om in vijf jaar tijd te groeien naar 2500 medewerkers verspreid over 25 vestigingen in Nederland en wil daarnaast een financiële groei doormaken van ongeveer 25% per jaar naar 500 miljoen euro. In 2019 heeft het installatiebedrijf hierin al een flinke stap gezet met een omzetstijging van 20%. Ook kreeg het bedrijf het predicaat Koninklijk en het Keurmerk Beste Werkgever.

Hoppenbrouwers , dat 100 jaar geleden begon als eenmanszaak, wil doorgroeien naar de top 5 grootste installatiebedrijven in ons land. "Onze ambitie is groot. We willen de beste en meest duurzame technisch dienstverlener zijn van Nederland. Met elf vestigingen, 1200 medewerkers, 5000 zakelijke klanten en een omzet van 182 miljoen euro zijn we hard op weg", zegt directeur- eigenaar Henny de Haas.

System integrator

Tegenwoordig vinden er veel overnames plaats door installatiebedrijven die zijn gericht op verbreding van de portefeuille (product-, service en kennisaanbod) met als doel om een bredere basis te creëren voor de rol van ‘system integrator'. Dit betekent dat technisch dienstverleners verschillende systemen ontwerpen, onderhouden en integreren. Hoppenbrouwers zit al een tijdje in die rol. Het bedrijf neemt andere installateursbedrijven over om de portefeuille aan disciplines uit te breiden en landelijke dekking te krijgen. In 2019 deed het bedrijf drie overnames in de werktuigbouwkunde discipline, namelijk Piels Rosmalen, WBI Oudenbosch en Central Heating Kaatsheuvel.

Ontwikkeling ondernemerschap

Hoppenbrouwers wil haar groei mede realiseren door ondernemende medewerkers de kans te bieden een vestiging te openen. Het bedrijf gelooft dat uiteindelijk de kracht van het bedrijf in haar mensen zit. In 2019 opende een medewerker een vestiging in Breda en in 2020 staat een nieuwe vestiging op het gebied van Industriële Automatisering in Barendrecht op het programma.

"Werkplezier staat bij ons op één, want dit is bepalend voor de prestaties en ontwikkeling van werknemers. Wij voelen ons daar verantwoordelijk voor. Door te werken met zelfsturende teams zijn collega's van begin tot het einde betrokken bij een opdracht en ontwikkelen ze ondernemerschap. Ook dit draagt sterk bij aan de groei van Hoppenbrouwers", aldus De Haas.