RapidPro 2020: Define. Design. Produce.

Digitale productietechnieken spelen een steeds grotere en belangrijkere rol binnen de technische maakindustrie. Voor een MKB maakbedrijf betekent het vaak dat één of een paar onderdelen stap voor stap worden geïmplementeerd. Voor een OEM betekent dat volledige verticale en horizontale digitale integratie. De 10e editie van RapidPro groeit mee en presenteert op 4 en 5 maart 2020 het complete Digitale Productie ecosysteem.

RapidPro presenteert het complete digitale productie ecosysteem: define, design en produce. Digitale productie is een overkoepelende term waarbij verschillende 3D-technologieën worden ingezet om tot productie te komen. Voor het daadwerkelijk produceren is dat onder te verdelen in twee hoofdcategorieën: additieve en subtractieve productie. De gemeenschappelijke noemer in deze technologieën is de betrokkenheid van geautomatiseerde numerieke gestuurde machines (CNC) in het proces.





De afgelopen negen edities hebben een groot aantal bedrijven met oplossingen op dit gebied zich gepresenteerd op RapidPro, van desktop filament printer bouwers tot 3D-metaalprint service partijen. Maar RapidPro is al jaren meer dan dat, het is de vakbeurs voor en door alle spelers in het digitale productie ecosysteem: van 3D-scanners tot materiaal producenten en van 3D-simulatie software ontwikkelaars tot kwaliteit inspectie en post productie methodes voor AM.





Define, design, produce

Een goed voorbeeld van het benutten van verschillende onderdelen van het digitale productie ecosysteem is te zien in het reversed engineering voorbeeld zoals bijvoorbeeld door Hexagon mogelijk wordt gemaakt. De verschillende proces stappen daarin: scannen, reverse engineering, manufacturing en kwaliteit garantie.





Additive manufacturing

Additive manufacturing (AM) -technologieën zijn gepresenteerd als de grote disruptie in de productiewereld. Hoewel het al in de vroege jaren tachtig werd uitgevonden en de eerste machines in 1987 werden verkocht, begon het gebruik echt te groeien in de jaren '00, toen 3D-printing voor het eerst werd genoemd op de Gartner Hype Cycle (2007). Sindsdien zijn de verwachtingen torenhoog en zijn er veel voorspellingen gedaan over het onderwerp AM of 3D-printen (zoals de go-to term is). Omdat AM werd beschreven als een disruptieve technologie, bestond het idee dat deze technologie vroeger of later (maar meestal vroeger) de subtractieve fabricagetechnologieën volledig zal vervangen. Maar zowel leveranciers van soft- en hardware als gebruikers in de industrie hebben ontdekt dat de huidige AM-technologieën het meest geschikt en effectief zijn als aanvulling op en niet in plaats van bestaande subtractieve productie- en spuitgiettoepassingen.





First time right

Een van de typische 3D-oplossingen voor Digitale Productie is die van het simuleren van het design en manufacturing processen waarbij materiaal en part karakteristieken kunnen worden geëvalueerd en ge-update voor maakbaarheid, product optimalisatie, tijdwinst en waste reductie. Dit zal steeds verder gaan, waarbij metrology processen producenten in staat stellen om cross vergelijkingen te maken tussen het gesimuleerde product en de uiteindelijke uitkomst. Verschillende suppliers in de keten kunnen hierdoor feedback geven en ontvangen om zo afwijkingen te monitoren en waar nodig verbeteringen toe te voegen in het proces.



Hackathon en Meet & Match

Welke technieken zijn het meest geschikt wanneer uw productconcept overgaat tot prototyping en in productie? Low volume, rapid of on demand production spelen tijdens dit proces een belangrijke rol. Vooral bij producten die niet in massale volumes geproduceerd worden, wilt u flexibel of in customized batches kunnen produceren. Flexibiliteit staat voorop, net als het snel inspelen op klantvragen. Welke technieken kiest u en hoe integreert u deze in uw bestaande processen? Het antwoord op deze vragen is zeker niet eenvoudig of eenduidig. Tijdens RapidPro zullen diverse onafhankelijke experts en studenten zich over vragen als deze buigen tijdens een Hackathon. Ook kunnen bezoekers met afspraken maken met exposanten via een Meet & Match, georganiseerd in samenwerking met de Kamer van Koophandel. Aanmelden voor beide activiteiten kan via de website van RapidPro.





Exposanten en sprekers

Exposanten en sprekers op RapidPro bieden het complete aanbod van Digitale Productie technieken. Denk aan hierbij aan additive manufacturing, 3D-printen, laser cladding, FDM, EBM en SLS, maar ook technieken als CNC frezen, gieten en vacuümvormen. Daarbij worden oplossingen als digital prototyping, 3D-scannen, metrologie, kwaliteitswaarborging, nabehandelingen, beproevingen en software zeker niet vergeten. Tijdens de tiende editie ontdekt u de laatste ontwikkelingen met focus op de verschillende thema's in Digitale Productie: 3D-software/simulatie, 3D-productie, 3D-hardware/tooling en materialen.



In het kort biedt RapidPro 2020 op 4 en 5 maart:

Nieuwste innovaties in Digitale Productie door exposanten en sprekers; Hackathon in samenwerking met Hackathon Masters; Masterclas AM voor Serieproductie in samenwerking met Brainport Development; Paviljoen Gieterijen door de Nederlandse vereniging voor gieterij techniek; Meet & Match netwerkgelegenheid en Lezingtracks tijdens RapidPro met partners SIRRIS, Fraunhofer Project Center, FLAM3D en NVVGT.