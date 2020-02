Highlights ESEF Maakindustrie

Van 17 tot en met 20 maart vindt ESEF Maakindustrie plaats. De internationale vakbeurs voor toeleveren, uitbesteden, productontwikkeling en engineering toont ketensamenwerkingen, engineeringsoplossingen, toeleveranciers, producten en componenten. Hieronder een overzicht van de hoghlights

Activiteitenprogramma

3D Pop up fabriek met live productie powered by Parts on Demand, Hal 2

Een heuse pop-up fabriek en een Pablo EscoBAR waar je onder het genot van een biertje je sample op kunt halen. Parts on Demand gaat flink uitpakken op ESEF Maakindustrie 2020. De boodschap? Met 3D-printen kun je veel meer dan een paar prototypes printen, je kunt er ook (seriematig) mee produceren.

Aluminium Paviljoen, Hal 2

Tijdens ESEF Maakindustrie is er een speciaal Aluminium Paviljoen waar bezoekers terecht kunnen met vragen over het anodiseren van aluminium. De partners van het paviljoen, VOVU Metaalbewerking, Van den Akker Fluidservice, KO-AR High Tech Surface Treatme en Alumeco, delen hun technische kennis.

Dat een product exact volgens de specificaties van de klant is geproduceerd, wil nog niet zeggen dat het product daadwerkelijk aansluit op de wensen van de klant. Zo kunnen allerlei factoren in de productieketen invloed hebben op het eindresultaat. Een geïntegreerde keten helpt teleurstellingen te voorkomen. Hoe zo'n geïntegreerde productieketen te werk gaat tonen smeermiddelenleverancier Van Den Akker Fluidservice, metaalbewerker VOVU Metaalbewerking, oppervlaktebewerker KO-AR high tech surface treatment en aluminiumleverancier Alumeco op het Aluminium Paviljoen.

Circulair kunststofketen proces, Hal 4

Op het speciaal ingerichte Kunststofplein zijn meerdere bewerkingstechnieken zichtbaar zijn en wordt meer verteld over de mogelijkheden en noodzaak van circulair produceren. Deze supply chain maakt op een oppervlakte van ongeveer 100 m² duidelijk wat het thema Circulariteit inhoudt en wat het belang ervan is. Niet alleen in de werkende keten, maar ook via informatiebijeenkomsten in het theater.

High Tech: robot voetbal en de Trefecta, Hal 3/4

Op het terras ervaar je de hoogwaardige technologie van een voetbalrobot. Er komt heel wat kijken bij een wedstrijd. Jij kunt het allemaal meemaken. Daar is ook de Trefecta te zien. De elektrische fiets die een snelheid van 70 km/u kan halen. Het terras is powered by VDL.

Industriedebat: Blijf relevant en digitaliseer

De maakindustrie bevindt zich in een interessante periode. De competitie vanuit het Verre Oosten neemt toe, maar de Nederlandse industrie weet zich te onderscheiden door te focussen op snelheid, kwaliteit, modularisatie en nieuwe businessmodellen en diensten voor afnemers. De rode draad die deze ontwikkelingen voortdrijft is digitalisatie.

Link Magazine organiseert samen met MCB, Isah Business Software, Trumpf, Siemens Digital Industries Software, ABN Amro, FPT/VIMAG en Jaarbeurs een debat over dit onderwerp.

Het debat vindt plaats op woensdag 18 maart 2020, vanaf 16:30 uur in de Croesezaal in de Jaarbeurs.





Additive Manufacturing: Wanneer moet uw bedrijf instappen?

De impact van 3D-printen mag niet worden onderschat en daarom moeten managers en beleidsmakers rekening houden met de ontwrichtende effecten van 3DP op hun bedrijf en maatschappij en hun plannen klaar hebben. Dat zegt Dr. Rob Martens, die promoveerde op het thema.

Dr. Rob Martens houdt vrijdag 20 maart vanaf 13:00 uur een presentatie over dit onderwerp.

Kennistheaters

Maakindustrie Update - theater, Hal 2.

In het Maakindustrie Update Theater in hal 2 zijn doorlopende presentaties. Een hands-on programma waar exposanten en partners praktische presentaties over de belangrijkste ontwikkelingen in de branche geven.

High Tech Plein Theater, Hal 4

Op het High Tech Plein in hal 4 vinden ook diverse inspirerende sessies/lezingen plaats. Neem plaats in het theater en wordt helemaal bijgepraat. Het programma wordt verzorgd door NEVAT. Programma volgt snel.

Kunststof Plein Theater, Hal 4

Niet alleen staan er diverse kunststofpartijen centraal op dit plein, ook vinden hier inhoudelijke sessies plaats in het Kunststof Plein Theater. Thema's als circulair, energie en ketensamenwerking en 3D Kunststof printen komen aan bod.

Technishow 2020

Hal 7 t/m 12

Traditiegetrouw wordt ESEF Maakindustrie gelijktijdig georganiseerd met platform Technishow voor innovatieve industriële productietechnologie. Hier staan honderden draaiende machines bij meer dan 350 deelnemers.





Smart Machining Platform

Industrie 4.0, ook wel smart industry genoemd, is een onderwerp waar iedere organisatie in de maakindustrie mee bezig is. Een fabriek slim maken is echter niet eenvoudig en brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Welke componenten moet een industrie 4.0-oplossing bijvoorbeeld bevatten? En hoe zijn bestaande systemen in deze oplossing te integreren? Het SMART Machining Platform helpt bedrijven hun fabrieken slim te maken. Hoe een geïntegreerde industrie 4.0-oplossing eruitziet, tonen een aantal betrokken partijen.

Docentencongres: De Toekomst van de Techniek

Op dinsdag 17 maart is het docentencongres over de toekomst van de techniek, gevolgd door twee zogenoemde "guided tours" langs in totaal 12 bedrijven in plaatwerk en verspanende technieken.





Studenten bouwen een Formule 1-auto

Studenten krijgen 17 maart de kans een schaalmodel van een Formule 1-auto te bouwen. Om die auto samen te stellen moeten ze bij meerdere exposanten buurten om stap voor stap elk onderdeel te produceren. Exposanten nemen de moeite om de studenten te informeren over elke productietechniek die daar bij komt kijken. Technieken die voorbij komen zijn o.a. het snijden van plaat met een fiberlaser, het watersnijden van de rubberen wielen, verbindingstechniek en nabewerkingstechnieken.

Young Talent & Innovation Lane

Met de Young Talent & Innovation Lane krijgt de toekomst van de Nederlandse maakindustrie een mooi podium. Studententeams laten met hun projecten zien hoe productietechnieken als bijvoorbeeld 3D toegepast kunnen worden in moderne producten. Ook laten ze zien hoe samenwerkingsverbanden tussen verschillende afdelingen en bedrijven goed kunnen verlopen. Waardoor de teams hun ontwerpen kunnen versnellen en optimaliseren op het gebied van bijvoorbeeld lichtgewicht construeren of aerodynamica.

3D-Printplein

FPT-Vimag zet 3D-printen hoog op het lijstje met belangrijke thema's. Bezoekers kunnen op de beurs terecht op het 3D Printplein, waar zowel de technologie als de toepassingen gepresenteerd worden. 3D printen verandert de industrie. De industriële toepassing van additive manufacturing lijkt zich echter grotendeels buiten Nederland af te spelen. Dat kan op termijn gevolgen hebben. Om de Nederlandse maakindustrie meer bewust te maken van de kansen die 3D printen biedt om je concurrentiekracht te vergroten is er het 3D-Printplein.