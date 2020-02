Niet-nucleair meten aan slurries (video)

Radioactieve straling vormt van oudsher de basis voor dichtheidsmeters die meten aan slurry’s (abrasieve materialen zoals zand, kiezel, grind of erts waaraan water is toegevoegd voor het transport). Nu heeft Alia Instruments een alternatief ontwikkeld, een niet-nucleaire dichtheidsmeter. Demcon gaat Alia helpen bij uitontwikkeling, inrichting van de productie en bewerking van de internationale markt.

Het meten van de dichtheid van slurry's dient voor het verhogen van de efficiency en het bepalen van opbrengsten. Nucleaire dichtheidsmeting brengt veiligheidsrisico's met zich mee, bemoeilijkt de dagelijkse operatie en is volgens Demcon niet heel betrouwbaar. "Al deze bezwaren worden ondervangen door de nieuwe dichtheidsmeter."



Jan Peters, actief in de baggersector met zijn bedrijf Imotec, richtte er Alia Instruments voor op. Hij vond onderdak bij de incubator van Demcon in Enschede en riep de hulp van Demcon-engineers in voor ontwikkeling van het nieuwe, elektro-mechanische meetprincipe. "De hardware is zo simpel en robuust mogelijk. Het unieke zit 'm in de software voor het verwerken van de meetsignalen. Daarmee kunnen we onze meter tunen voor de specifieke klanttoepassing. Wij berekenen direct de dichtheid en onze meting is betrouwbaarder, zelfs voor dichtheden tot boven de 3 kilogram per liter. De meter is eenvoudig in een leiding in te bouwen en aan te sluiten op de procesbesturing van de klant."



De eerste meters zijn verkocht in de baggerindustrie en aan een van 's werelds grootste mijnbouwbedrijven. Demcon zet de ambitie van Alia Instruments kracht bij met een nieuwe investering. Investment director Jemy Pauwels: "Demcon investeert in Alia met cash, brede expertise, support en huisvesting in het nieuwe Demcon Technology Center."