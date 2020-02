ABB benoemt Country Managing Director Nederland

Met ingang van 1 februari is Staf Seurinck benoemd tot Country Managing Director voor ABB in Nederland. Hij blijft tevens Local Business Manager Nederland. De benoeming is een gevolg van de keuze om het management van de Benelux-organisatie te versterken.

De Benelux-organisatie is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid, vooral door acquisities. De verschillen tussen de diverse Benelux-markten vragen echter om specifieke aandacht. Daarom wordt het managementteam in de Benelux versterkt en wordt een splitsing gemaakt tussen de organisaties in België/Luxemburg en Nederland.



Seurinck: "In deze rol zal ik veel aandacht schenken aan de ervaring van onze klanten. Bij ABB Nederland geven we de markt van de toekomst vorm, vooral als het gaat om digitalisering en smart industry."



Staf Seurinck is sinds 1995 werkzaam bij ABB. Hij is bij meerdere business units actief geweest, onder andere als Country Services Manager en Local Business Manager voor Robotics en Motion. Hij heeft een Master in Elektrotechniek behaald aan de Katholieke Universiteit van Leuven en een Bachelor toegepaste economie aan de Universiteit van Antwerpen.