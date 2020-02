VNMI zoekt experts voor in ontwikkelingslanden

VNMI, de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan, gaat vrijwilligersorganisatie PUM Netherlands senior experts (PUM) helpen zoeken naar experts voor de adviesprojecten die PUM uitvoert in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

PUM richt zich op duurzame ontwikkeling van het MKB in 38 ontwikkelende landen. De organisatie werkt met een pool van 1700 experts die hun kennis één-op-één delen met lokale ondernemers, via kortdurende en herhalende adviesmissies op de werkvloer. CEO Dick Ernste: "PUM laat bedrijven op duurzame wijze groeien door kennis te delen. Samen met VNMI willen wij onze groep van metaalexperts uitbreiden. We zijn altijd op zoek naar ervaren experts met kennis van techniek en ondernemerschap. Dankzij hun inzet kunnen wij nog meer bedrijven ondersteunen in de landen waarin we actief zijn."



"Door de samenwerking met PUM werkt de Nederlandse metallurgische industrie concreet verder aan IMVO (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen). Met PUM zijn we in staat om ter plaatse mensen te helpen met datgene waar we goed in zijn: kennis van metaal", aldus Hans van den Berg, voorzitter VNMI.