Ingenieursbureau Pentacon opent vestiging in Vianen

Ingenieursbureau Pentacon heeft een tweede vestiging geopend. De centrale locatie in Vianen maakt het mogelijk om opdrachtgevers uit alle delen van Nederland te bedienen en vaker samen te werken met technische hogescholen en universiteiten.

Pentacon werd in 2000 in Haarlem opgericht en werkt aan opdrachten op het gebied van machinebouw en special tooling, binnen de offshore-industrie, en in de ruimtevaart.



"We ervaren steeds vaker dat opdrachtgevers uit andere delen van Nederlandeen samenwerking met ons willen aangaan", zegt Adri Copier die samen met Rob van der Vaart en Damy van Nuissenburg de driekoppige directie van de nieuwe vestiging vormt. "Dan is het praktisch om in de buurt van onze opdrachtgevers te zitten." De ligging maakt ook samenwerking met hogescholen en universiteiten makkelijker.

Nieuw team

Voorlopig bestaat de nieuwe vestiging uit een kantoor aan De Limiet 15d in Vianen. De komende maanden wordt een nieuw team samengesteld dat daar komt werken.