E.D.&A.toont voice control machines en apparaten op ESEF

Besturingenfabrikant E.D.&A. ziet de vraag naar spraakgestuurde bediening stijgen bij machine- en apparatenbouwers. Vooral de domotica functionaliteit van de ‘slimme’ speakers biedt hen mogelijkheden.

Consumenten gebruiken tegenwoordig vaker voice control, bijvoorbeeld bij het bedienen van domotica toepassingen in huis. Elektronicafabrikant E.D.&A. ziet de vraag naar spraakgestuurde bediening stijgen bij zijn klanten en hun eindgebruikers. Integratie van ‘slimme' speakers dus. De meest bekende voorbeelden zijn op dit ogenblik Google Home, Amazon Echo (Alexa) en Siri (Apple).

Vooral de domotica functionaliteit van de ‘slimme' speakers spreekt machine- en apparatenbouwers aan. Er komen meer en meer machines en apparaten op de markt die je kan koppelen aan de slimme speaker om ze op deze manier ook te bedienen.

Spraakgestuurde commando's bedienen machines en apparaten

De 'slimme' speaker stuurt het spraakcommando eerst altijd ‘naar de cloud'. Deze webserver weet welke machines of toestellen gekoppeld zijn en welke mogelijkheden ze ondersteunen. Hij decodeert de spraakcommando's en zet ze om in commando's. Via het internet worden ze teruggestuurd naar het juiste toestel om het commando uit te voeren. Bij Google Home en Amazon Alexa hoort ook een smartphone app. In die app zie je de gekoppelde machines en apparaten ook verschijnen, zodat ze ook bestuurd kunnen worden via smartphone.

Demoop ESEF



Om het principe van voice control te visualiseren en uit te testen, bouwde E.D.&A. een demo opstelling met enkele RGB LEDs, enkele relais en een ventilator, met daarbij een slimme speaker. De elektronische besturing van E.D.&A. is voorzien van software om in dit geval een ventilator (aan/uit) en verlichting (aan/uit, dimmen) aan te sturen. Belangrijk punt hierbij is de manier waarop de besturing van E.D.&A. aan de cloud vertelt wat hij ondersteunt en ook hoe de beveiliging hiervan werkt, zodat niemand anders commando's kan sturen naar de besturing.

De demo van dit systeem is te bekijken op de ESEF, hal 3 A085