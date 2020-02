Kemet Europe geeft workshops tijdens open dag

Kemet Europe te Bergen op Zoom viert op 2 april 2020 haar 55-jarig jubileum met een open dag, interactieve workshops en demonstraties. Belangstellenden kunnen onder deskundige begeleiding actief kennis maken met verschillende oppervlaktebewerkingen zoals precisie polijsten, vlak leppen en ultrasoon reinigen. Ook zullen verschillende leveranciers op een informatiemarkt kennis delen over hun producten.

Het bedrijf stelt haar precisie-apparatuur ter beschikking om uit te proberen of te demonstreren. Te denken valt aan lasapparatuur, lasergraveren, mechanische en ultrasone handpolijstsystemen, ultrasone reinigings-systemen (op water- en solventbasis), conventioneel vlakleppen op machines en handmatig met diamant en micro-smeren bij een boorbewerking.

Zo kan de bezoeker zelf ervaren hoe de apparatuur werkt en snel informatie vergaren over verschillende precisie oppervlaktetechnieken. Ook zijn vragen en wensen, toegespitst op het eigen bewerkings- en productieproces, voor te leggen aan specialisten. Tegelijkertijd kunnen geïnteresseerden op een ongedwongen manier ervaringen met medewerkers van andere bedrijven delen.

De open dag biedt de bezoeker de mogelijkheid om naar keuze deel te nemen aan 8 workshops, die steeds in vaste tijdsblokken worden herhaald. Het programma start om 09.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Uiteraard is er ook gelegenheid om de recent aangebrachte uitbreiding van de werkplaats en het magazijn te bezichtigen, en om een kijkje te nemen in de diverse kantoren.

Gratis deelname

Deelname is gratis, echter wel na aanmelding vooraf, met opgave van bedrijfsnaam, naam en aantal personen. Indien gewenst kan de bezoeker ter plaatse lunchen. Voorregistratie is mogelijk via de Kemet website of per mail naar info@kemet-europe.com. Meer informatie is te vinden op de Kemet website: www.kemet-europe.com/open-dag