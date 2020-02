Powerflex start business unit Hose Services

Powerflex start 20 februari een eigen Hose Center op de locatie in Weesp. Hier kunnen klanten met defecte slangen en aanverwante componenten terecht en worden direct geholpen. Al eerder laat Powerflex een servicebus rijden voor onder andere het assembleren en inmeten van slangen op locatie bij de klant, het uitbrengen van advies en het oplossen van storingen.

Powerflex levert al decennia slangen van Eaton voor uiteenlopende industriële toepassingen, inclusief toebehoren als fittingen, koppelingen, beugels en adapters. De eigen Technische Dienst voert onderhoud uit op zowel klantlocatie als de eigen locatie in Weesp. De vraag naar service groeit echter. Onderdeel van Hose Services is de servicebus die binnen 4 uur op locatie is. Hij rijdt 24/7 in een straal van 50 km rondom Amsterdam. Een tweede bus staat op de planning om ook andere delen van Nederland te bedienen. Het Hose Service Center in Weesp is ingericht voor het direct uitvoeren van reparaties, het monteren van slangen en koppelingen en het beantwoorden van vragen.

Aanvullende programma's

Om de naam ‘Services' alle eer aan te doen, heeft Powerflex tevens alle kennis, kunde en aanverwante diensten gebundeld in aanvullende programma's zoals Total Hose Management, Preventief Onderhoud en Slanginspecties. Programma's die niet alleen bij Powerflex zelf beschikbaar zijn maar ook door officiële Powerflex Partners worden opgepakt.

Cursussen

Daarnaast is Powerflex officieel trainer voor de Feda-cursus ‘Veilig werken met Hydrauliekslangen en Componenten' en ontwikkelt het in samenspraak met klanten maatwerk trainingen. Bijvoorbeeld over het belang van veilig en schoon werken en het testen van slangassemblages. Voor het uitvoeren van deze testen beschikt Powerflex over een professionele, gecertificeerde testbank inclusief gecertificeerde medewerkers.

Feestelijke opening

Powerflex nodigt belangstellenden uit om op 20 februari de feestelijke opening in Weesp mee te maken. Meer informatie en aanmelden: www.pflex.eu.