Igus beloont moedige, low cost robotica oplossingen

Igus roept de Roibot Award in het leven voor spannende robotica-toepassingen met een zeer snelle terugverdientijd (ROI). De jury beloont low cost robotica toepassingen met gebruikmaking van componenten van igus, die al in gebruik zijn in bedrijven en die processen optimaliseren. Inzenden kan tot 15 maart.

Eenvoudige automatisering en een snelle terugverdientijd (ROI) is de wens van vele kleine en middelgrote ondernemingen. Low-cost automatiseringsoplossingen als delta robots, cartesische robots en scharnierarm robots kunnen dit realiseren. De Roibot Award besteedt aandacht aan dit soort mogelijkheden voor kosteneffectieve automatisering.

Moed, verfijning en optimalisatie

De jury bestaat uit onderzoekers, leden van de vakpers en fabrikanten. Moed, verfijning en de manier waarop het idee geoptimaliseerd is, dragen bij aan een hoge beoordeling. De winnaar ontvangt een prijzengeld van 5000 euro, de nummer twee krijgt 2500 euro, de derde plaats is goed voor 1000 euro. De prijs wordt uitgereikt op de automatica beurs van 2020 in München.

Aanmelden kan via de website van Igus.