Koolen investeert in schoonmaakrobot met potentie voor energietransitie en autonoom vervoer

Koolen Industries heeft geïnvesteerd in Aziobot, waardoor de robotica startup zijn autonome vloerenschrobbers naar de markt kan brengen. “Ik heb hoge verwachtingen voor hoe Aziobot’s software de energietransitie kan faciliteren.”

Koolen: "Automatisering is een cruciaal onderdeel van allerlei technologische ontdekkingen en helpt ons te zorgen dat schone energie voor iedereen toegankelijk is in gebruiksvriendelijke oplossingen. De kennis van Sarthak en zijn team over autonome software en kunstmatige intelligentie zijn erg waardevol voor onze groep."



CEO Sarthak Yadav van Aziobot beschouwt ‘zijn' SB2 is eigenlijk als een zelfrijdend voertuig. "En aangezien het een vloerschrobber is, kan Aziobot's autonome software getest worden in een veilige omgeving, weg van het verkeer. Alhoewel de markt misschien nog niet klaar is voor zelfrijdende auto's, ook omdat de regelgeving vaak achterligt bij de snelle ontwikkeling van technologie, denken wij aan veel andere soorten autonome oplossingen die het leven van mensen makkelijker maken, zowel in Europa als wereldwijd. Dit zorgt ervoor dat we een leidende ontwikkelaar van deze soort technologie kunnen worden, zodat wanneer de markt en regelgeving er klaar voor zijn, we ook automobiele ontwikkelingen kunnen ondersteunen."

Lijkt simpel

Minder dan twee jaar geleden investeerde Kees Koolen (CEO Koolen Industries) ook al in Aziobot, waarop ze de autonome vloerschrobber ontwikkelden. "Aziobot heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt in hun AI-software en ze hebben een product ontwikkeld dat simpel lijkt, maar eigenlijk vrij complex in elkaar zit. Ik ben erg onder de indruk, vooral omdat deze technologie ook voor zoveel andere industrieën ingezet kan worden", aldus Koolen.