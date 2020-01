Philips verkoopt divisie huishoudelijke apparatuur

Vroeger had iedereen wel een paar Philips-apparaten in huis. Foto: Philips

Philips zet zijn divisie huishoudelijke apparatuur in de etalage. Daarmee is de transformatie naar medisch-technologieconcern vrijwel volledig. Er rest nog weinig van het nationale icoon dat elke Nederlander kent: alleen de tandenborstels en scheerapparaten mogen nog blijven – “zodat mensen thuis in de badkamer al vertrouwd raken met Philips apparaten”, zoals topman Frans van Houten onlangs verklaarde.

Dit is goed nieuws voor de werknemers in Drachten, waar de scheerapparaten worden gemaakt. Tegelijk is niet duidelijk of alle 2000 Friese banen kunnen worden behouden, omdat de 600 mensen die werken op de afdeling R&D ook voor andere divisies ontwikkelen. De vakbonden hebben zich onaangenaam verrast getoond en eisen op korte termijn duidelijkheid over de toekomst in Drachten.

Niet blijven steken

Van Houten leidde de verkoop dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers in met de woorden "we moeten niet in het verleden blijven steken". Dat is een motto waar Philips al naar handelt sinds de jaren '90, toen CEO Jan Timmer begon met Operatie Centurion en dat hoogstwaarschijnlijk de redding heeft betekend voor het op consumenten gerichte mega-conglomeraat, dat in topjaar 1974 wereldwijd 412.000 medewerkers telde en dat de concurrentie uit andere landen steeds minder goed aankon. Overigens was niet alleen de concurrentie een probleem. Ook de verregaande autonomie van divisies en zelfs individuele werknemers, waarvan de vrijheid op het NatLab het meest geliefde en aansprekende voorbeeld is, hebben het bedrijf weliswaar eerst mede groot gemaakt, maar uiteindelijk ook in gevaar gebracht.



De divisie huishoudelijke apparatuur (omzet: 2,3 miljard euro; wereldwijd 6000 werknemers) past strategisch gezien niet meer bij het op de gezondheidsmarkt gerichte concern. Er wordt 18 maanden voor de verkoop uitgetrokken. Dat is volgens Van Houten nodig vanwege de ingewikkelde bedrijfsstructuur: er vallen bedrijven onder in honderd landen.

Jaarcijfers

Overigens waren de jaarcijfers niet helemaal wat Van Houten ervan had gehoopt. De omzet groeide weliswaar met 4 procent tot 19,5 miljard euro, maar de directie had op een omzetstijging van 6 procent gerekend. De winst nam met 76 miljoen euro (1,2 procent) toe tot 1,2 miljard.

Nieuwe leiding bij Connected Care

De resultaten bij de belangrijke divisie Connected Care vielen dusdanig tegen dat Van Houten het topmanagement vervangt: Roy Jakobs aangesteld als de nieuwe Chief Business Leader. Hij volgt Carla Kriwet op, die het bedrijf verlaat.