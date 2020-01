Leica BLK2GO Best of CES in ‘Digital Imaging and Photography’

De Leica BLK2GO heeft de titel CES 2020 Best of Innovation Award Winner gekregen in de categorie Digital Imaging and Photography. De BLK-serie bestaat uit hard- en software voor reality capture, scanning en fotogrammetrie. De Leica BLK2GO is de eerste draadloze handheld imaging laser scanner op de markt.

Het apparaat maakt het mogelijk om ruimtes, structuren en objecten te scannen, simpelweg door met de lichtgewicht BLK2GO in de hand door de ruimte te wandelen.



De Leica BLK247 is de eerste reality capture sensor die het mogelijk maakt om ruimtes en gebouwen 24/7 te monitoren en veranderingen in de ruimte te detecteren. Daarvoor gebruikt de BLK247 LiDAR 3D fencing, die digitale barrières om een ruimte of een object creëert en die continu scant en bewaakt. Ontworpen met het oog op de mogelijke toepassingen en situaties, kan de BLK247 een onderscheid maken tussen stilstaande en bewegende objecten.