TechMatch overgenomen door Continu

Arbeidsbemiddelaar Continu neemt TechMatch over. Dit uitzendbureau bedient ondernemingen in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek, installatietechniek, automotive, hightech, logistiek en procestechniek. Eigenaren Wilco Crone en Jan van Vroenhoven dragen hun aandelen over, maar blijven werkzaam binnen de organisatie.

TechMatch heeft drie kantoren in Nederland: in Breda, Eindhoven en Nijmegen. Met een kleine 200 externe medewerkers draaide de organisatie in 2019 nog een omzet van 10,6 miljoen euro. TechMatch gaat door onder de vlag van Continu Group met hun eigen merk TechMatch (powered by Continu Group).

De locaties van TechMatch blijven bestaan. Wel gaat het bedrijf gebruik maken van diensten van Continu, alsmede software, marketing tooling en het HR-platform ter ontwikkeling van interne medewerkers.

"Het samengaan met de Continu Group is een logische stap in de verdere professionalisering van TechMatch en geeft invullingen aan onze groeiambities om in 2020 een omzet van 15 miljoen euro te kunnen realiseren. Met deze stap krijgen we toegang tot middelen en expertise die voorheen minder voorhanden waren. Dit stelt ons in staat onze opdrachtgevers en kandidaten nog beter van dienst te kunnen zijn. En daar gaat het uiteindelijk om: het maken van de juiste match," aldus Crone en Van Vroenhoven.