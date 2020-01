Infinite Simulation Systems wordt onderdeel van 4ITEGO Group

Infinite Simulation Systems uit Breda wordt onderdeel van de 4ITEGO Group. Dat is de groep waar ook CadCorner uit Sint-Eloois-Winkel (BE) en GPO Solutions uit Breda (NL) deel van uitmaken. De groep ondersteunt industriële bedrijven in de maakindustrie in hun digitale transformatie door hun productontwikkeling en productieprocessen te verbeteren en te versnellen. De bedrijven leveren advies, software, implementaties op maat, support en training.

CadCorner is een MKB dat in 2011 opgericht werd door Xavier Werbrouck. Het implementeert designsoftware bij bedrijven om een product te ontwikkelen en produceren met een zo groot mogelijke meerwaarde en in een zo kort mogelijke tijd. "Onze expertise zit in de domeinen van CAD, CAE, CAM, PDM, PLM en hoe langer hoe meer ook in industriële toepassingen van het Internet of Things en Augmented Reality", aldus CEO Xavier Werbrouck.



In 2017 nam CadCorner zijn Nederlandse sectorgenoot GPO Solutions over, een bedrijf met 25 jaar ervaring in software voor het optimaliseren van productontwikkeling. Zo ontstond de 4ITEGO Group.



Infinite Simulation Systems is gespecialiseerd in industriële simulatiesoftware. Werbrouck: "Simulatiesoftware is cruciaal om innovaties te testen en te optimaliseren, liefst zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling. We spreken dan over sterkte-analyses, stromingsanalyses en ander vraagstukken rond chemische reacties, aerodynamica enzovoort... Infinite implementeert deze software voor de Benelux, in hoofdzaak met de toonaangevende Ansys oplossingen. Alle bestaande Ansys activiteiten binnen CadCorner en GPO Solutions zullen worden ondergebracht binnen Infinite."