ASML boekt recordomzet en maakt zich geen zorgen over China

Chipmachinefabrikant ASML heeft vorig jaar een recordomzet geboekt. De omzet steeg in 2019 naar 11,8 miljard euro, een stijging van ruim 8 procent. De winst bleef gelijk: 2,6 miljard euro.

De recordomzet kwam vooral door de groeiende verkopen van de EUV-machine. De chipmachinemaker verkocht er 26 en verwacht dit aantal in 2020 op te schroeven naar 35. "‘Voor ASML was 2019 weer een jaar van groei, vooral door een sterke vraag naar DUV en EUV vanuit de logicamarkt", aldus ceo Peter Wennink. "Gedurende het jaar hebben we 6,2 miljard euro aan EUV-orders mogen noteren en hebben we de adoptie gezien van EUV in hoogvolumeproductie. In het vierde kwartaal hebben we acht EUV-systemen verscheept en bestellingen ontvangen voor negen machines."



Wennink meldde tijdens de presentatie ook dat de geweigerde exportvergunning voor EUV-machines naar China geen invloed heeft op de omzet. Dat komt doordat de vraag naar deze machines groter is dan het aanbod.



Het bedrijf rekent op verdere groei in 2020, zowel in omzet als in winstgevendheid.