Continentals 'Blik door de motorkap' genomineerd voor CES Innovation Award

Bij langzaam rijden - zoals parkeren of off-road rijden - wordt de grond onder de motorruimte op het scherm in het voertuig weergegeven.

Camera's worden steeds meer de zintuigen van auto's. Surround view-systemen bestaande uit meerdere satellietcamera's brengen de omgeving vanuit vogelperspectief in beeld, camera's zoeken verkeersborden, verkeerslichten of rijstrookmarkeringen, en kijken achteruit en opzij, bijvoorbeeld om objecten in de dode hoek zichtbaar te maken.

Continental bundelt deze componenten in een compleet systeem. Verschillende satellietcamera's leveren beeldgegevens die worden verwerkt en geëvalueerd door een centrale besturingseenheid. Het systeem is modulair, schaalbaar en verbonden - en komt uit een one-stop-shop. Bovenal maakt de combinatie van verschillende satellietcamera's tal van nieuwe functies mogelijk.



Bijvoorbeeld is het mogelijk om in beeld te brengen wat zich onder de auto bevindt. Dit ‘zicht door de motorkap', genomineerd voor een CES 2020 Innovation Award, ging eind 2018 voor het eerst in serieproductie in een SUV van een Europese autofabrikant. Bij langzaam rijden - zoals parkeren of off-road rijden - wordt de grond onder de motorruimte op het scherm in het voertuig weergegeven. Met behulp van deze optische informatie kan een voertuig nauwkeurig en op een gecontroleerde manier worden gemanoeuvreerd in smalle parkeerplaatsen met hoge stoepranden, over verkeersdrempels en kuilen, of bij off-road rijden over rotsen en ruw terrein.



"Het beeld van het terrein rond het voertuig wordt geleverd door de satellietcamera's die al in veel voertuigen zijn geïnstalleerd. Ze bevinden zich aan de voorkant van de radiatorgrill, aan de achterkant en er is er een aan de onderkant van elk van de zijspiegels. De satellietcamera's zelf kunnen echter niet de ruimte onder de auto weergeven. Een intelligent beeldverwerkingsalgoritme ontwikkeld door Continental, dat ook verschillende voertuigsensorgegevens bevat, reconstrueert het beeld onder het voertuig en voegt dit beeld precies in de surroundweergave in die aan de bestuurder wordt weergegeven ", aldus Markus Friebe, hoofd visualisatiefuncties bij Continental.

Continental Automotive Trading Nederland