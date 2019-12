Hannover Messe krijgt nieuwe opzet

Een meer thematische clustering van technologieën, passend bij de steeds sneller veranderende industrie. Dat kenmerkt de nieuwe opzet van de Hannover Messe. De clusters heten Engineered Parts, Energy Solutions en Digital Ecosystems.

Dat laatste thema krijgt een prominente plek toebedeeld, in het hart van het beursterrein, vertelt Victor Koppelaar, directeur van Hannover Consultancy, de Nederlandse vertegenwoordiging van organisator Deutsche Messe. "Daarmee onderstrepen we de essentiële rol die IT en digitalisering spelen in de industrie van de toekomst. Grote spelers op het gebied van digitalisering zijn in Hannover vertegenwoordigd. Dan kun je denken aan IT-partijen als Microsoft, Google en SAP en netwerkleveranciers als Cisco en Telefónica. Maar bijvoorbeeld ook aan een bedrijf als Amazon Web Services, dat zich met zijn clouddiensten steeds nadrukkelijker op de industrie richt."

Supply chain

Om het Digital Ecosystems-cluster zijn de andere clustertechnologieën geposteerd. De routing is volledig anders dan voorheen. "Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in duurzaamheid en CO2-reductie in industriële omgevingen, dan kun je in elk clusterterecht: of het nu gaat om lichtgewicht materialen en additive manufacturing in het cluster Engineered Part & Solutions, tot slimme oplossingen op het gebied van elektrische mobiliteit in het cluster Automation, Motion & Drives."

Innovatiekracht

Ook de innovatiethema's worden dichterbij elkaar gezet. "Grote bedrijven investeren niet alleen in eigen R&D; ze kopen ook graag kennis en concrete innovaties in bij onderzoeksinstituten en start- en scale-ups. In de oude opzet van de beurs zaten die relatief ver uit elkaar. In de nieuwe opzet hebben we alles samengebracht in één Future Hub, zodat bedrijven die op zoek zijn naar innovatiekracht op één plek terechtkunnen."

Industrial Transformation

Het centrale thema voor de Hannover Mess e is Industrial Transformation. De komende jaren zal de beurs dit nieuwe hoofdthema blijven voeren. De beurs vindt komend jaar plaats van 20 tot en met 24 april en zal naar verwachting zo'n 1500 presentaties bieden en 211.000 internationale bezoekers trekken.