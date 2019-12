A.P. van den Berg levert diepzee-technologie aan Chinees offshore oliebedrijf

A.P. van den Berg in Heerenveen heeft onlangs via haar Chinese distributeur BST Instruments China Limited een groot contract gesloten met China Oilfield Services Limited, een dochter van China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), een belangrijk olie- en gasbedrijf in China. Het contract omvat de ontwikkeling en levering van offshore bodemonderzoeksysteem Wison-APB-3000. Het systeem is gebaseerd op wire-line technologie en zal gebruikt worden op geotechnische boorschepen in de groeiende markt van ultradiep water, in dit geval waterdieptes tot 3000 m.

Een Wison-APB is een wireline tool voor grondonderzoek die wordt ingezet vanaf een geotechnisch boorschip om parameters van de ongestoorde grond te verkrijgen, voor de boorkop uit door middel van CPT. A.P. van den Berg biedt zijn klanten al 35 jaar CPT-mogelijkheden tot 600 m of tot 1.000 m. Waterdieptes groter dan 1.500 m worden in het algemeen ultra-diep water genoemd en vormen een uitdagend en groeiend segment in de olie- en gasindustrie, vandaar de interesse van bedrijven als CNOOC.

Als reactie van COSL op de ontwikkelingen in dit marktsegment, heeft APB het contract gekregen om zijn Wison-APB-3000-technologie verder te ontwikkelen en te leveren. Deze update maakt het mogelijk de technologie toe te passen in dunnere boorbuizen van standaard 5½" en passend voor een boortoren met slechts 12 m vrije ruimte, terwijl nog steeds een kracht van 10 ton (100 kN) wordt gegenereerd in een stabiel en betrouwbaar indrukproces op de maximale waterdiepte van 3.000 m.

De tool wordt gevoed door batterijen die worden opgeladen via de versterkte voedings- en datakabel (umbilical) terwijl het systeem met snelheden tot 5 m/sec door de boorpijp op en neer beweegt, tussen boringen. De kabel, die de tool met de lier op dekniveau verbindt, bevat glasvezel om besturingssignalen uit te wisselen alsmede de zo belangrijke vergaarde bodemgegevens, in realtime. Begin 2020 zal het nieuwe systeem bij gaan dragen aan de ambities van CNOOC en COSL richting ultra-diep water.