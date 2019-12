Tele Radio sponsort Firemen Dakar Team

Tijdens de Dakar Rally 2020 zal het Firemen Dakar Team met een nieuwe Renault Truck proberen de 5000 wedstrijdkilometers over 12 ritten als snelste af te leggen. Hierbij worden de brandweermannen ondersteund door verschillende partners, waaronder de Tele Radio Group.

De Dakar Rally geldt als de meest extreme en zwaarste race ter wereld. Het is een internationale beleving waaraan mensen van 60 nationaliteiten meedoen, verdeeld over ruim 300 voertuigen. De editie van 2020 start op 5 januari in Jeddah en eindigt op 17 januari in de ‘nieuwe stad' Qiddiya.



De driekoppige bemanning van het Firemen Dakar Team rijdt de zware rally voor de derde keer met een 9 ton zware, nieuwe vierwiel aangedreven Renault vrachtwagen. Om de extreme omstandigheden aan te kunnen, beschikt deze truck over een 13 liter 6 cilinder dieselmotor met 2 turbo's die gezamelijk meer dan 1100 pk leveren en een koppel van maar liefst 4.700 Nm.

Veiligheid troef

KeesJan van der Elst, Directeur bij Tele Radio. "Zowel het Dakar Team als Tele Radio weten de techniek zodanig op de omgeving af te stemmen dat een maximale veiligheid en prestatie zijn gegarandeerd. Dit zal onder meer duidelijk worden door het feit dat onze draadloze afstandsbedieningen zelfs binnen het team kunnen worden ingezet, waarbij wij denken aan de haakarmwagen die de servicecontainer van het team vervoert met onderdelen en gereedschap."



Veiligheid en extremiteiten spelen in dit team bovendien nog een extra rol aangezien de leden van het team allemaal een link hebben met brandweer en hulpverlening. Dit uit zich niet alleen in een truck die eruitziet als een brandweerauto - compleet met sirene en zwaailichten - maar ook door de charitatieve doelstelling. Zo worden in de landen die de rally aandoet brandweerlieden opgeleid en - samen met partners - materiaal geschonken.



Het Dakar-team is te volgen via deze link