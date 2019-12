NXP mag Marvells wifi- en Bluetooth-connectiviteitsassets overnemen

NXP Semiconductors en Marvell hebben dinsdag aangekondigd dat alle noodzakelijke wettelijke goedkeuringen zijn ontvangen voor de acquisitie door NXP van de draadloze connectiviteitsportfolio van Marvell. De bedrijven verwachten de transactie nog voor de helft van deze maand te kunnen afsluiten.

De overname stelt NXP in staat om complete, schaalbare verwerkings- en connectiviteitsoplossingen te leveren aan zijn klanten in alle eindmarkten, inclusief op maat gemaakte beveiliging en een volledig veld van draadloze verbindingen waaronder Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread en Near Field Communications.

De overname omvat wereldwijd bijna 600 mensen. CEO Rick Clemmer van NXP: "Marvells engineeringteam is van wereldklasse en de connectiviteitsproductenset toonaangevend, met name het disruptieve Wi-Fi 6-portfolio. Het vormt een onmiddellijke aanvulling op NXPs aanbod van voor verwerking, beveiliging en connectiviteit in de industriële en IoT, evenals in de automotive- en communicatie-infrastructuurmarkten."