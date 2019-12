Gas-analyse-instrument gebaseerd op raman spectroscopie ontwerp

TNO heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de optische raman spectrometer. Die maakt het mogelijk gassen te analyseren met een instrument dat beduidend kleiner en goedkoper is dan de gangbare gaschromatograaf. De verbeterde technologie is door Hobré Instruments in licentie genomen.

TNO heeft octrooi aangevraagd op de technologie die het mogelijk maakt de spectrometer in grote aantallen te produceren tegen sterk gereduceerde kosten. Hobré zal de technologie gebruiken in het domein van energetische gassen en de productie van waterstof. Het bedrijf, dat internationaal actief is in de markt voor proces-analyzer technologie, kan dankzij de licentie nieuwe markten aanboren zoals biogas, waterstof, ammonia en methanol productie en zijn positie versterken in markten als gasturbine regeling en analyse van brandbare gassen.



Gasnetwerk van de toekomst

TNO speelt een bredere rol in de veranderingen op het gebied van productie en transport van gas in Nederland en daarbuiten. Zo moet het netwerk zijn voorbereid op andere gassamenstellingen door inpassing van groen gas, LNG, Russisch gas en in de toekomst waterstof. TNO ontwikkelt innovatieve gascompositie sensoren en dynamische netwerkmodellen om het gasnet beter te kunnen inzetten en onderhouden.