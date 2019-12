Podcast: Hoe ga je zuinig om met perslucht?

Hoe ga je zuinig om met perslucht? Wat is verlichting, behalve licht? En hoe waardeer je je bedrijfspand op tot energielabel C? Daarover gaan de nieuwe podcasts van Technische Unie.

De podcasts bespreken onderwerpen die spelen in de dagelijkse praktijk en geven voorbeelden en tips. Ze duren elk 10 à 15 minuten en zijn te beluisteren via Spotify, Podcasts (Apple), Stitchter (Android), Overcast, Google Podcasts, YouTube en tu.nl/audio.

De afleveringen

1. Verlichting is méér dan alleen licht

Of je nu een woonhuis, openbaar gebouw, school of industriële omgeving verlicht, je beïnvloedt de sfeer, productiviteit en veiligheid. In deze podcast vertelt Lichtadviseur Friggo de Vries waarom verlichting meer is dan alleen licht.

2. Energielabel C. Bent u er blind voor?

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle bedrijfspanden groter dan 100m2 verplicht energielabel C hebben. Voldoet een pand hier niet aan, dan mag het na die datum niet meer als kantoor worden gebruikt. De maatregelen die eigenaars moeten treffen om te voldoen aan de labelverplichting, verschillen per pand. In deze podcast vertelt EPA-U-Adviseur Erik Bek over de energielabel C-verplichting.

3. Vraag aan de expert: hoe ga je zuinig om met perslucht?

Ruim 30% van het totale energieverbruik in ons land is afkomstig van de industrie. Deze bedrijfstak levert daarmee een grote bijdrage aan de uitstoot van CO2. Dat moet anders. In deze podcast deelt vertegenwoordiger Bauke Span informatie over energiemanagement in de industrie en waarom zuinig omgaan met perslucht loont.